Operazione: prendete cinque Fiat 500 Abarth di 60 anni fa, infilateci motore elettrico e batteria da 9 kWh per circa 120 chilometri di autonomia, escogitate un tasto per dare un boost alle prestazioni, chiamate Garage Italia per quattro livree originali, più una quinta che richiama la Mustang Shelby GTH 350 del '66, e affittatele a 160 euro al giorno.

Risultato: siete Hertz e avete portato a casa un pezzo della nuova offerta di Selezione Italia, l'offerta premium della multinazionale (uscita dal Chapter 11 e di nuovo in Borsa al Nasdaq) che con la branch tricolore vuole richiamare i caratteri distintivi del made in Italy anche nel noleggio a breve termine.

La 500 Abarth "Rent a race" trasfomata in elettrica

Tra passato e futuro

E l'altro pezzo? Altrettante 595 Abarth, stavolta nuove fiammanti. Sì perché le livree, le stesse delle 500 Abarth elettrificate, hanno nomi sul genere: da Fulmine a Tuono, a Turbina, passando per quella Rent a race che ripropone la Shelby del '66 noleggiata a suo tempo negli Usa. Ma con in più una tecnologia kers all'accensione che, di fatto, le trasforma in mild hybrid e ottimizza accelerazioni e frenate.

La gemella moderna

Per la Abarth 595 K-Hertz servono 170 euro al giorno. Si chiama così come spiega Massimiliano Archiapatti, a.d. e general manager Italy del gruppo, perché l'idea "è quella di realizzare, con un pizzico di ironia, un ponte tra la sportività del passato e quella del futuro". Anche le 500 riportate a nuovo in elettrico hanno una propria sigla: Carlo, ovviamente in onore al nome di battesimo dell'imprenditore austriaco naturalizzato italiano.

Con le dieci Abarth vecchio-nuovo e dopo la "Spiaggina" presentata a luglio (i turisti stranieri ancora la chiedono perché amano l'en plein air, dice Archiapatti, sottolineando una singolare prenotazione per gennaio), l'offerta di Selezione Italia comprende l'Alfa Romeo Giulia Grand Tour, le Maserati Levante e Ghibli, le Abarth 595 Turismo e le Fiat 500 Cabrio.