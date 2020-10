Chi vuole godersi una giornata in auto e le bellezze dell'arte italiana ora ha un'occasione perfetta perché può approfittare della promozione Hertz che noleggia per 60 euro al giorno la specialissima Alfa Romeo Giulia Grand Tour che riproduce al suo interno anche degli affreschi del diciassettesimo secolo.

La cifra, decisamente ridotta rispetto ai 200 euro di listino, non è stata scelta a caso dalla società di noleggio perché celebra proprio i sessant'anni di attività in Italia di Hertz. La Giulia Grand Tour di Garage Italia Customs è infatti la vettura più speciale e iconica della Selezione Italia di Hertz che include il meglio delle auto Made in Italy a noleggio.

Blu lapislazzuli

L'Alfa Romeo Giulia Grand Tour, realizzata in soli tre esemplari e destinati esclusivamente al noleggio Selezione Italia di Hertz, si riconosce a colpo d'occhio per la colorazione esterna in blu lapislazzuli, la tinta usata negli affreschi del rinascimento italiano.

Un esempio di questi affreschi è ben visibile all'interno dove sul cielo della Giulia è riprodotto fedelmente un dipinto dei fratelli Zuccari presente nella sala papalina del Castello Odescalchi di Bracciano. Lo stesso blu ricopre buona parte degli interni rivestiti in Alcantara.

Si noleggia a Roma e a Milano

Ricordiamo che le Alfa Romeo Grand Tour di Hertz sono in versione Veloce 2.2 diesel 210 CV 4x4 del 2019 e che per noleggiarla occorre avere almeno 30 anni e una o due carte di credito.

Il prezzo promozionale di 60 euro è valido fino al 30 novembre 2020 (fino a un massimo di 6 giorni di noleggio) e l'auto è disponibile presso le agenzie di Roma Fiumicino, Roma via Veneto e Milano Stazione Centrale.