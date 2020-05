Ci sono poche auto capaci di suscitare la stessa simpatia della Fiat Panda 4x4 storica, come quella che abbiamo provato in questo video. Il fascino del "pandino" è irresistibile e la Garage Italia di Lapo Elkann ci ha rimesso mano, realizzando un look total black per la carrozzeria e gli interni. Con un nome ispirato all’agente 007, James Bond.

Si chiama infatti 00Panda ed è l’ultima versione di una linea che Garage Italia ha denominato Icon-e, riconvertendo la storica utilitaria in un'elettrica, come spiegato in questo articolo . Per mostrarla al pubblico con le foto che trovate sfogliando la gallery più in basso, si è fatto riferimento al dodicesimo episodio della saga dell’agente segreto, con protagonista Roger Moore, intitolato For your eyes only.

Vernice anti graffio

La vernice scelta per rivestire la carrozzeria è un grigio "testurizzato" sviluppato in collaborazione con Basf-RM Paint, con una finitura che al tatto restituisce una sensazione di goffratura, pensata per incrementare la resistenza ai graffi e agli agenti atmosferici.

Interni in Alcantara

Il grigio scuro domina anche all’interno (guarda anche il grigio della Panda 4x4 di Gianni Agnelli), con l’abitacolo completamente rivestito in Alcantara, compreso il volante a tre razze Momo Design e la cuffia della leva del "cambio". Anche la tasca a tutta larghezza tipica della Fiat Panda è in Alcantara, con le casse di un impianto hi-fi marchiato JBL, con altoparlanti anche nella zona posteriore, ai lati del divanetto, e con l’aggiunta del subwoofer.

Meccanica elettrica

Sulla fiancata esterna rimane il classico logo 4x4 che distingue le versioni integrali di questa piccola arrampicatrice marchiata Fiat, e che rimane anche su questa rivisitazione a zero emissioni concepita da Garage Italia. In particolare, il motore elettrico è stato sviluppato assieme alla Newtron ed è flangiato direttamente sul cambio originale, per una velocità massima di 115 km/h e un’autonomia di 100 km. La presa di ricarica è di tipo 2, con un tempo per fare il pieno alle batterie che va da 3 a 8 ore, a seconda che si usi una presa domestica, una wall box o una colonnina pubblica.

Le altre Panda Icon-e

La 00Panda fa parte di una serie di cinque Panda Icon-e concepite da Garage Italia per rinverdire il mito di un’utilitaria che è rimasta nel cuore degli appassionati. Le altre varianti sono la Panderis di Vitale Barberis Canonico, la Pandoro della fashion designer Marta Ferri, la Pand’art di Arthur Kar de L’Art de L’Automobile e la Pandina Jones del sito di auto d’epoca Car&Vintage, di cui potete leggere l'articolo con tutte le foto e le informazioni.