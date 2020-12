Sono tante le offerte di dicembre per Fiat, e riguardano un po’ tutti i modelli. Prendiamo ad esempio la Fiat Panda: ci sono certamente proposte sulle recenti cittadine ibride, o sulla Sport dalla dinamica elaborazione estetica, ma è interessante vedere quanto può costare una tutto terreni come la Panda Wild 4x4, dotata del bicilindrico turbo Twin Air 900 cc da 85 CV.

Lo sconto iniziale ammonta a 4.450 euro, in caso di rottamazione e di adesione al finanziamento -altrimenti lo sconto sarebbe inferiore di 1.500 euro; l’importo di 12.900 euro si paga senza versare anticipo, e dopo un mese si versano due anni di rate mensili di 138,58 euro; si prosegue per i 72 mesi successivi con una rata un poco più alta di 207,58 euro (TAN 6,85%, TAEG 8,89%), ma senza maxi rata finale.

Vantaggi

Di solito si pensa alla Panda 4x4 come una versione particolarmente costosa, ma non è sempre così: questo allestimento Wild, dotato di cerchi neri da 15”, radio DAB Uconncet Mobile e ovviamente trazione integrale, ha un listino di 12.900 euro.

Con l’anticipo zero e la possibilità di pagare tutto l’importo in 8 anni, con i primi due anni a rate di appena 139 euro, l'esborso di denaro è molto ben dilazionato. Con un’auto da 85 CV, leggera e maneggevole, che va dappertutto.

Svantaggi

Al di là degli accessori in più e degli oneri finanziari, questa Panda è un modello piuttosto semplice, e non dotato di sistemi elettrificati come il recente mild-Hybrid: dovendo avviare un finanziamento per ben 96 mesi, è probabile che nel frattempo la tecnologia si evolva notevolmente.

E’ un finanziamento lungo, per chi vuole avere l’auto di proprietà, e pensa di tenerla oltre gli 8 anni.

In sintesi

Modello (esempio) Fiat Panda Wild 4x4 0.9 Twin Air 85 CV Benzina Euro 6d Promozione Contributo Prezzo FCA Scadenza 31 dicembre 2020 Listino 17.350 euro Listino scontato 12.900 euro, 14.400 euro senza finanziamento Servizi aggiuntivi Non indicati Anticipo Anticipo zero Rate 24 da 138,58 euro, 72 da 207,58 euro, prima rata a 30 giorni TAN 6,85% TAEG 8,89% Maxi rata finale (VFG) Non prevista Limite chilometrico Non previsto Limitazioni e condizioni Solo con rottamazione