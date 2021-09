Manca poco alla fine del mese di settembre, ma ci sono ancora offerte interessanti che riguardano veicoli in pronta consegna: ad esempio, in casa Abarth le 595 vengono proposte con un finanziamento interessante, senza rottamazione obbligatoria.

Per una nuova Abarth 595 145 CV il listino iniziale di 22.000 euro può scendere fino a 18.500 euro. Con un anticipo di 3.500 euro, si versano dopo 30 giorni le rate mensili, ciascuna di 199 euro (TAN 3,95%, TAEG 6%), compreso l’arrotondamento rata.

Al termine la rata finale ammonta a 8.228,96 euro, con la possibilità di sostituzione, restituzione o riscatto; per mantenere questo valore, occorre una percorrenza massima di 60.000 km, con 0,05 euro di spesa per ogni chilometro percorso in più.

Vantaggi

Sfruttando gli ultimi giorni di settembre per immatricolare la 595, si può accedere ad un finanziamento interessante, che non richiede permuta o rottamazione, e che parte da uno sconto iniziale di 3.500 euro, pari al valore dell’anticipo. Anche la rata è inferiore ai 200 euro, e comprende i costi di incasso.

Svantaggi

In passato Abarth aveva proposto finanziamenti un po' diversi dalla norma, dal tasso zero all’anticipo zero, o addirittura con il versamento del solo anticipo, senza pagare più nulla per un paio di anni. Questo, invece, è un finanziamento con maxi rata di natura più classica.

In sintesi