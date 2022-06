Proprio nella settimana di avvicinamento alla corsa di resistenza più famosa al mondo, la 24 Ore di Le Mans, BMW ha presentato la M Hybrid V8, il prototipo dell’hypercar che prenderà parte alla stagione 2023 del campionato IMSA nella categoria LMDh esordendo a Daytona. Questa stessa auto verrà impiegata successivamente anche nel FIA World Endurance Championship.

Con una livrea ispirata ai modelli del passato, la super bavarese da competizione si è mostrata per la prima volta in assoluto.

Tributo alla storia

Come ricorda BMW nel suo comunicato di presentazione, la particolare carrozzeria del prototipo è stata realizzata da BMW Group Designworks e celebra la storia della divisione M Motorsport nei campionati nordamericani del passato.

Oltre all’iconica e grande calandra a doppio rene, si riconoscono i loghi per il 50esimo anniversario di BMW M e uno speciale wrapping che riporta vetture da corsa storiche come la 3.0 CSL del 1976, la M1/C del 1981, la 320i Turbo del 1978, la GTP del 1986, la M3 E36, la Z4 GTLM e la M8 GTE.

Naturalmente non si tratta della livrea definitiva che vedremo nelle gare del 2023, ma di quella che verrà utilizzata dalla Casa durante i test in programma nei prossimi mesi.

Le regole LMDh 2023

BMW non ha rilasciato dettagli sul powertrain, anche se dalle informazioni raccolte recentemente sappiamo che si tratterà di un 4 litri V8. La categoria LMDh, comunque, prevede un sistema ibrido con potenza complessiva massima di 500 kW (680 CV), con l’unità elettrica che può dare il suo contributo solo a velocità superiori di 120 km/h.

Il peso stabilito è di 1.030 kg, mentre per il telaio i team potranno stringere accordi con alcuni fornitori individuati come Dallara (scelto da BMW), Oreca, Multimatica o Ligier. Tra le scuderie confermate per la categoria LMDh nel 2023 ci sono anche Audi, Porsche, Acura, Cadillac, Alpine e Lamborghini. Nella categoria LMH, invece, sono confermate, tra le altre, Peugeot e Ferrari.

I test degli scorsi mesi indicano che queste hypercar si collocheranno per tempi sul giro e prestazioni tra le categorie LMP1 e LMP2.