Ancora più stile e sportività per le Bentley Continental GT e GTC. Coupé e cabriolet ricevono l’allestimento S che rende ulteriormente completa la dotazione di serie con un look unico e un sound speciale per il tonante 4.0 V8.

Insieme alla solita ampia scelta di rivestimenti e personalizzazioni, le Bentley contraddistinte dalla “S” ricevono una serie di inserti specifici per distinguersi da tutti gli altri esemplari.

Dettagli unici per tutta la gamma

L’allestimento S si riconosce per i tanti dettagli in nero lucido, a partire dalla griglia a nido d’ape. A essere scure sono anche le luci anteriori e posteriori, così come il logo Bentley e lo stemma del modello.

Sia la GT S che la GTC S sono equipaggiate di serie con nuovi cerchi in lega da 22” con cinque razze a Y rifinite in nero lucido o nella nuova tinta Pale Brodgar Satin. Nel catalogo delle S ci sono anche i cerchi da 21” a tre razze con accenti scuri e chiari.

A prescindere dal design scelto, comunque, troviamo l’abbinamento con le pinze freno rosse.

L’abitacolo mantiene gli eleganti rivestimenti in pelle e tessuto Dinamica sia sui sedili che su buona parte di plancia e pannelli delle portiere. A bordo non possono mancare le “S” sia sui poggiatesta, una nuova grafica della strumentazione e speciali battitacco.

Non è "solo" potente

A spingere le Continental GT e GTC S è sempre il 4 litri V8 da 550 CV e 770 Nm che mette insieme le prestazioni da supercar con un portamento da ammiraglia. Se da un lato, infatti, l’accelerazione 0-100 km/h di 4 secondi e il nuovo impianto di scarico esaltano il lato più cattivo della Bentley, dall’altro il sofisticato sistema anti-rollio promette viaggi all’insegna del massimo comfort.

Quest’ultimo dispositivo è alimentato da un motore elettrico a 48 V che, in corrispondenza degli ammortizzatori, genera una forza in controfase di 1.300 Nm in 0,3 secondi per compensare il rollio della vettura in curva.