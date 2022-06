E’ ormai abitudine delle Case proporre le scadenze di alcune delle proprie offerte in specifici giorni del mese, ad esempio in previsione della durata degli incentivi, o per altre motivazioni: Fiat, ad esempio, propone per la prima parte di giugno un’offerta sulla Panda Hybrid, che scade il giorno 13.

Questa offerta combina insieme la possibilità di avere un listino iniziale che, da 15.000 euro, scende a 12.950 euro; il valore si riduce a 10.950 euro con incentivo statale, e a 8.950 euro con l’adesione al finanziamento Contributo Prezzo.

Per l’ecoincentivo, fatta salva la disponibilità dei fondi, si deve possedere un’auto da rottamare immatricolata fino a Euro 4 e di proprietà da almeno un anno.

Con il listino più basso, non si prevede anticipo, e le rate mensili sono 56 da 113,23 euro (TAN 6,99%, TAEG 9,70%), con prima rata a 150 giorni. Al termine rimane la maxi rata da 6.345,5 euro, che in caso di restituzione prevede un massimo di 75.000 km e 0,05 euro per ogni chilometri in più.

C’è anche qualche servizio incluso nel prezzo, come identicode e polizza pneumatici, mentre le speese di incasso sono già nel valore della rata.

Vantaggi

Quella di Fiat è sicuramente un’offerta di attacco, peraltro su un modello molto popolare come la Panda Hybrid. Gli incentivi statali permettono una riduzione iniziale fino a 6.050 euro, e, in un periodo di incertezza economica, c’è il vantaggio di non pagare anticipo e non versare rate per altri 5 mesi.

In ogni caso, le rate mensili non arrivano a 115 euro, spese e servizi inclusi.

Svantaggi

Per ottenere il massimo dei vantaggi dell’esempio occorre una vettura da rottamare con caratteristiche specifiche, oltre alla disponibilità del contributo. Il finanziamento dura complessivamente 61 mesi, ed è quindi piuttosto lungo, con valori di TAN e soprattutto TAEG un po’ più alti della media a livello percentuale.

In sintesi