Tra le offerte di giugno, un mese importante per il mercato, troviamo proposte piuttosto originali da parte di tutte le Case, che si sommano alla possibilità degli Ecoincentivi statali.

Per la Skoda Kamiq con il tre cilindri a benzina l’offerta dura fino al 27 di giugno e prevede sconto iniziale, rate da 199 euro al mese e un anticipo particolarmente basso, nonostante la rottamazione.

La Skoda Kamiq con motore 1.0 TSI da 95 CV e in allestimento Ambition ha un prezzo iniziale di 22.900 euro, che può scendere a 16.642,34 euro comprendendo l’ecobonus statale di 2.000 euro e lo sconto di Skoda.

Per aderire a questa offerta occorre il consueto veicolo da rottamare di categoria fino a Euro 4, e in questo caso anche l’adesione al finanziamento e a un servizio di garanzia estesa, compreso nella rata. Altro servizio incluso è il pacchetto di manutenzione Service Care Bais per 3 anni o 45.000 km.

La vera singolarità è l’anticipo, che è pari all’importo della rata: si pagano quindi 199 euro subito e poi 35 rate mensili sempre da 199 euro (TAN 4,49%, TAEG 5,70%); la rata finale ammonta a 11.698,23 euro, per un massimo di 45.000 km e 0,07 euro per ogni chilometro in più.

Vantaggi

Per agevolare l’acquisto in un contesto economico critico, Skoda punta sul risparmio: lo sconto iniziale, con gli incentivi, supera i 6.000 euro, ma soprattutto l’anticipo è di fatto la trentaseiesima rata.

Questo significa che, anche con un’auto da rottamare senza valore, non si è costretti ad un esborso iniziale troppo alto per l’acquisto di questa Kamiq a benzina. Il finanziamento include anche manutenzione e garanzia estesa.

Svantaggi

L’importo finale deve essere calcolato comprendendo spese, oneri e accessori sulle vetture disponibili; occorre inoltre verificare la disponibilità del bonus statale sulle vetture a motore termico.

In sintesi