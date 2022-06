Il Brasile si conferma terreno fertile per i SUV crossover di Fiat. Dopo aver lanciato la Pulse nel 2021, il marchio ha annunciato attraverso un teaser ufficiale di essere al lavoro sulla Fastback, il suo primo modello a ruote alte con carrozzeria coupé.

Il nome “Fastback” non è una novità assoluta: già nel 2018 è stato presentato un concept con forme da SUV coupé. Ed è stato proprio questo prototipo a ispirare la nuova Fiat.

Compatto e sicuro

In effetti, mettendo a confronto le foto della Fastback Concept e del teaser ufficiale si può osservare una silhouette molto simile. Progettato dal centro di design di Fiat in Sud America, il modello è conosciuto internamente col nome “Project 376” e sarà costruito sulla piattaforma MLA, la stessa della Pulse, la quale è un’evoluzione della MP1 su cui si basano Argo e Cronos.

Fiat Fastback Concept 2018

L’architettura è stata attentamente riprogettata per migliorare comfort, robustezza e sicurezza. A tal proposito, sulla nuova Fiat saranno presenti sistemi di assistenza alla guida come l’avviso di abbandono della corsia e l’avviso anticollisione (due dispositivi ancora poco diffusi nel mercato sudamericano).

Le dimensioni, invece, si avvicineranno a quelle della Cronos, con una lunghezza tra 4,3 e 4,4 metri e una larghezza inferiore agli 1,8 metri.

Motori turbo e prezzi da 23.000 euro

Gli interni dovrebbero confermare la strumentazione tecnologica dei modelli più recenti di Fiat, tra cui un quadro strumenti digitale da 7” e un sistema d’infotainment con display da 10” e compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay wireless.

Rispetto alle altre Fiat brasiliane, la Fastback non avrà motori aspirati. Nella gamma ci si attende il 1.0 turbo da 130 CV e il 1.3 turbo da 175 CV con cambio CVT a 7 rapporti o automatico a 6 marce.

Fiat Fastback Concept 2018

Il prezzo dovrebbe aggirarsi intorno ai 120.000 Real, ossia 23.000 euro, e, giusto per avere un riferimento, sarà inferiore rispetto a quello della Jeep Renegade. Il lancio è previsto nella seconda metà del 2022, con alcuni rumors che parlano di un debutto intorno a settembre.

Arriverà in Europa? Difficile a dirsi. Se non altro, il segmento dei SUV coupé è in grande crescita anche dalle nostre parti…