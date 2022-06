La nuova Kia Niro è in arrivo anche in Italia. L'abbiamo vista dal vivo e provata in anteprima nella versione full-hybrid ed ora, per il lancio ufficiale, Mahmood, Arashi e Michelangelo saliranno a bordo dell'auto per andare alla ricerca di nuovi talenti della musica italiana. Il loro obiettivo è, infatti, quello di trovare un artista che, nonostante grandi sacrifici e tanto impegno, non è riuscito a emergere.

Iniziativa unica

Il nuovo talento della musica italiana che sarà scovato al termine del progetto (previsto per il 9 luglio) inaugurerà il concerto di Mahmood a Brescia e verrà coinvolto in un video musicale dedicato.

Al fianco dell'artista ci saranno Michelangelo, il famoso ingegnere della musica italiano che da sempre produce i pezzi di Blanco, e Arashi, vocal coach piemontese finalista di X-Factor nel 2014.

Attraverso questa iniziativa Kia celebrerà i quasi dieci anni della Niro nel panorama automobilistico mondiale. Un crossover compatto che, grazie alle sue motorizzazioni elettriche e elettrificate, da sempre è riuscito ad adattarsi a ogni tipo di utilizzo, diventando perfino un taxi londinese.

Mahmood ha detto:

"Sono lieto di collaborare al Sounds Wonderful, progetto di Kia che supporta il talento di giovani musicisti emergenti. È un tema a cui sono molto sensibile e a cui rivolgo grande attenzione anche nel mio percorso artistico".

L'iniziativa, il percorso di crescita del nuovo artista e la produzione del suo primo video musicale potranno essere seguiti da oggi per il prossimo mese sui canali social ufficiali di Kia, sia Instagram che Facebook.