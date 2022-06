Anche la Volkswagen Tiguan si prepara a diventare elettrica. È quanto s’intuisce guardando le prime foto spia di quello che dovrebbe essere il prototipo della nuova generazione del SUV tedesco.

Attesa tra il 2023 e il 2024, la nuova Tiguan si convertirà alla batteria adottando uno stile completamente nuovo, ma ancora totalmente sconosciuto.

Elettrica a prima vista

Che si tratti di un’auto elettrica lo si capisce da alcuni chiari dettagli. Prima di tutto, la mascherina anteriore è “chiusa” e ciò lascia intuire che non ci sia un motore termico sotto al cofano. Poi, non sembrano esserci dei terminali di scarico e, infine, la vettura appare "schiacciata" in modo abbastanza innaturale soprattutto nella parte posteriore.

È molto probabile che Volkswagen abbia semplicemente installato batteria e motore (o motori) elettrici lasciando invariato l’assetto dell’auto. Pensiamo, quindi, che si tratti di una delle primissime fasi di test e che per vedere i primi veri cambiamenti nella carrozzeria (e negli interni) ci sarà ancora da aspettare qualche mese.

Rimane fedele alla MQB

Nonostante tante nuove Volkswagen a batteria si basino e si baseranno sulla piattaforma MEB, la nuova Tiguan dovrebbe mantenere l’architettura MQB che permette l’adozione di powertrain ibridi e 100% elettrici.

Per quanto riguarda le proporzioni, ci aspettiamo un SUV leggermente più grande e con superfici più curve per migliorare quanto più possibile l’autonomia e l’efficienza. Al lancio dovrebbe essere presente sia la versione tradizionale che l’Allspace con passo allungato e 7 posti.

Da notare come un’eventuale Tiguan elettrica andrebbe a posizionarsi nello stesso segmento della ID.4. È da capire, quindi, come Volkswagen gestirà questa possibile sovrapposizione e competizione interna tra modelli. Non resta che attendere i prossimi mesi e i prossimi avvistamenti per scoprire di più sulle mosse della Casa di Wolfsburg.