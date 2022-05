La Volkswagen Passat è stata per anni portabandiera della casa di Wolfsburg. La versione berlina, dopo ben 49 anni di onorata carriera, ha ammainato la propria bandiera, lasciando sul cespite la sola versione station wagon, in attesa della elettrica Aero B.

Ecco, proprio la nuova Passat Variant è stata fotografata durante dei collaudi della versione ibrida plug-in. Il prototipo, catturato dai colleghi di Motor.es, svela alcuni dettagli molto interessanti, tra cui la porta di carica. Andiamo però con ordine.

Novità alla spina

La prossima Passat Variant PHEV potrebbe avere un passo più lungo suggerito dal montante B, verosimilmente più grande. Lo sportellino di ricarica si trova invece all'altezza del passaruota anteriore, lato sinistro. Una soluzione interessante, ovviamente declinata da un modello nato con un'architettura endotermica.

I cambiamenti più interessanti però, dovrebbero riguardare quanto sarà presente sotto al cofano, dove verrà alloggiato, in sostituzione del turbo TSI da 1.4 litri, un 1.5 con 245 CV di potenza. L'unità endotermica sarà - ovviamente - supportata da un motore elettrico alloggiato all'interno del cambio automatico doppia frizione.

Secondo quanto riportato sempre dai colleghi di Motor.es, la batteria di questa PHEV - il cui dato in kWh non è ancora conosciuto - dovrebbe essere il doppio più grande. Se questa teoria sarà confermata, si spiegherebbe anche un eventuale aumento del passo, così da non intaccare l'eventuale abitabilità posteriore e/o la capienza del bagagliaio.

Stile e interni

La Passat Variant nascerà sulla piattaforma MQB e, secondo Diess, fisserà “nuovi standard in termini di qualità, valore ed esperienza digitale”. In concreto, il nuovo modello manterrà le ormai classiche proporzioni da wagon slanciata con una linea del tetto bassa, cofano largo e, molto probabilmente, un look del frontale simile a quello della Golf.

Il Render di Motor1.com della prossima VW Passat

Il design esterno - come abbiamo voluto anticipare con il nostro render - sarà caratterizzato dunque da uno stile evoluto seppur non rivoluzionato, cosa a cui invece dovrebbe sottostare lo stile degli interni.

Nuova la dashboard, con un design più pulito, la consolle centrale sarà dominata da un tablet posizionato coerentemente con quanto visto già su altri mezzi del gruppo VW. Inoltre, come misura di riduzione dei costi, la Passat avrà controlli a sfioramento per riscaldamento e aria condizionata, come già visto - tanto per citare due esempi - su ID.3 e ID.4.