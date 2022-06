La sicurezza in auto passa attraverso differenti fattori e oggi come oggi si pensa a cruise control adattivo, mantenitore di corsia, riconoscimento della segnaletica stradale e altre tecnologie di ausilio alla guida. Tutto corretto ma c'è un altro strumento essenziale per una guida sicura: l'illuminazione.

Meglio si vede ciò che c'è davanti a noi, meno rischi ci sono. Proprio in quest'ottica le Audi A3 e Q3 vedono crescere la dotazione di serie di alcuni allestimenti, offrendo le luci full LED anteriori (anabbaglianti, abbaglianti, luci diurne, indicatori di direzione dinamici) e posteriori.

Gli allestimenti

Per quanto riguarda l'Audi A3 l'aggiunta del sistema full LED di serie riguarda l'allestimento top di gamma S Line, con prezzi a partire da 35.200 euro per la motorizzazione 30 TFSI da 110 CV e top di gamma composto dalla 40 TDI quattro S tronic da 200 CV, a 48.700 euro.

Sull'Audi Q3 invece le luci full LED anteriori e posteriori sono disponibili di serie fin dall'allestimento Business (il secondo) con prezzo base fissato a 40.400 per la 35 TFSI da 150 CV, fino ad arrivare ai 53.850 della Q3 S line edition 40 TDI quattro S tronic da 200 CV.

Audi A3 Sportback, i prezzi

Motorizzazione Sportback Business Business Advanced S line edition 30 TFSI € 29.200,00 € 31.700,00 33.000,00 35.200,00 30 TFSI S tronic € 31.400,00 € 33.900,00 35.200,00 37.400,00 30 g-tron S tronic € 33.300,00 € 35.800,00 37.100,00 39.150,00 35 TFSI € 31.450,00 € 33.950,00 35.250,00 37.450,00 35 TFSI S tronic € 33.650,00 € 36.150,00 37.450,00 39.650,00 40 TFSI quattro S tronic 43.900,00 46.100,00 30 TDI € 30.400,00 € 32.900,00 34.200,00 36.400,00 30 TDI S tronic € 32.600,00 € 35.100,00 36.400,00 38.600,00 35 TDI € 34.450,00 € 36.950,00 38.250,00 40.450,00 35 TDI S tronic € 36.650,00 € 39.150,00 40.450,00 42.650,00 40 TDI quattro S tronic n.d. n.d. 46.500,00 48.700,00

Audi Q3, i prezzi