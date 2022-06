Lamborghini Urus, Bentley Bentayga e ora la Mercedes-Maybach GLS. Quando si parla di SUV di lusso ad alte prestazioni Mansory non si tira certamente indietro. Il tuning sulla mastodontica Maybach interviene sull’estetica, sugli interni e sul motore per un look estremamente aggressivo e performance da vera supercar di razza.

Due stili diversi

Partendo dal kit estetico, Mansory mette a disposizione delle modifiche più o meno “soft”. Scegliendo la versione più sobria, la GLS riceve alcuni inserti in fibra di carbonio nel frontale e nuovi fari LED, oltre alle modanature laterali cromate e a un diffusore posteriore minaccioso con quattro terminali di scarico trapezoidali.

Nella variante più cattiva, la GLS mantiene queste modifiche (oltre ai passaruota maggiorati e allo spoiler) ricevendo anche un bull bar anteriore e un elaboratissimo posteriore con una barra cromata che aggiunge ulteriore carattere al SUV extra lusso.

Un punto in comune tra i due allestimenti è rappresentato dai giganteschi cerchi in lega da 24” (su pneumatici anteriori e posteriori di misura 295/35) e dagli interni ampiamente personalizzabili con rivestimenti in pelle, scritte in 3D e dettagli in carbonio.

Prestazioni da paura

Le novità sono corpose anche per quanto riguarda il motore. Il 4.0 V8 mild hybrid da 557 CV è stato portato a 820 CV e 980 Nm (170 CV in più di una Lamborghini Urus di serie) grazie agli interventi sulla centralina e all’aggiunta di nuovi turbo e impianto di scarico.

È così che la Mercedes-Maybach GLS può fermare il cronometro nello 0-100 km/h in appena 4,4 secondi (mezzo secondo in meno rispetto al modello originale). Ad impressionare è anche la velocità (autolimitata): 300 km/h per un bestione di quasi 3 tonnellate. Sarebbe curioso capire dove la Mercedes-Maybach potrebbe arrivare senza alcun tipo di briglia elettronica…