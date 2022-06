Potenze esagerate ed estetica quantomeno controversa: è così che abbiamo imparato a conoscere Mansory, il tuner di lusso che promette di personalizzare in modo decisamente unico le supercar più esclusive del pianeta.

L’atelier tedesco non si è smentito con la sua nuova creazione, una Bentley Bentayga Speed ribattezzata Feroza Edition che si riconosce non solo per l’incredibile dose di cavalli extra, ma anche per una scelta cromatica piuttosto particolare.

900 CV possono bastare?

Prima di passare alle scelte estetiche, soffermiamoci sul motore, le cui modifiche mettono d’accordo praticamente tutti gli appassionati. Sfruttando l’ottima base del motore 6.0 W12, Mansory ne ha rivisto completamente l’elettronica, l’impianto di scarico e i turbo optando per soluzioni ancora più esagerate.

È così che la Bentley è passata da 635 CV e 900 Nm a 900 CV e 1.250 Nm. Proprio grazie a queste modifiche, secondo il tuner il super SUV può passare da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi e raggiungere i 323 km/h senza troppi sforzi.

Turchese e carbonio a perdita d'occhio

Il motore, però, non è l’unica parte della Bentley portata all’eccesso. Anche la carrozzeria e gli interni della Feroza Edition sono destinati ad attirare parecchie attenzioni. Dimenticatevi le linee sobrie della Bentayga di serie e preparatevi ad accogliere una brillante colorazione turchese/acquamarina (alternata a vistose appendici e a infiniti inserti in fibra di carbonio) presente sia dentro che fuori.

Di sicuro, quindi, la Bentley si fa notare, anche perché sarebbe difficile nascondere dei cerchi in lega da 24” e un abitacolo completamente rivestito di pelle turchese. Già, perché se la strumentazione tecnologica è identica a quella del SUV di serie, tutti i rivestimenti e i pannelli sono stati completamente modificati. Ma se degli interni così non incontrano i vostri gusti, potete sempre richiedere delle personalizzazioni su misura un po’ più sobrie.