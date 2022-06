L'estate 2022 per Dodge sarà quella della svolta elettrica: ad agosto infatti il marchio statunitense toglierà finalmente il velo sui modelli che arriveranno nella gamma nel prossimo futuro. Naturalmente sotto i riflettori c'è la muscle elettrica di Dodge, ma non sarà l'unica novità di spicco della Casa americana.

La muscle di domani

Non è certo uno scoop la notizia che Dodge da mesi ormai sta sviluppando una muscle car elettrica. Già tanti gli indizi sulle linee, che creeranno un mix di design tra Challenger e Charger, e sulle prestazioni, che dovrebbero fare di questa auto una degna rivale della Tesla Model S Plaid. Certo anche l'arrivo sul mercato: la muscle a batterie non sarà disponibile prima del 2024, e infatti quello che verrà svelato tra poche settimane sarà solo un concept. Quello che sappiamo però è che il modello avrà trazione integrale e un motore dedicato per ciascun asse.

Dodge Hornet, la Tonale americana

Agosto dovrebbe essere il mese giusto anche per svelare al mondo la prima ibrida plug-in del brand a stelle e strisce di Stellantis: la Dodge Hornet. Un crossover dal cuore italiano, perché nasce sulla base della Alfa Romeo Tonale, con cui condividerà gran parte dell'estetica, come si vede dalle ultime foto-spia, ma anche la motorizzazione.

Sotto il cofano infatti ci sanno un 1.3 turbo con un motore elettrico posteriore e una batteria da 15,5 kWh, per un totale di 275 CV. Sicuro l'arrivo Oltreoceano anche del motore turbo da 2 litri capace di 260 CV e 400 Nm di coppia, mentre non ci sono conferme sulle versioni 1.5 mild hybrid da 130 e 160 CV.