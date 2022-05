Tra i marchi del gruppo Stellantis che si muovono verso l'elettrificazione c'è anche l'americana Dodge, da tempo impegnata nel dare un seguito "alla spina" alla sua famiglia di muscle car. Non è infatti un mistero che il brand statunitense sia a lavoro su un concept di muscle a batterie, ma finalmente i fan di Dodge avranno una data da segnare sul calendario per ammirare le linee dell'auto che sostituirà la famiglia Hellcat.

Il debutto

Tim Kuniskis, CEO di Dodge, ha praticamente ufficializzato data e luogo del debutto per il concept elettrico della Casa di Auburn Hills: il prossimo 20 agosto alla Woodward Dream Cruise di Detroit. Ma non tutto è ancora deciso, perché prima di togliere il velo alla muscle elettrica in Dodge devono risolvere qualche problema.



Il debutto avverrà presto, ma io spero che possa essere anche prima di agosto ma c'è un componente importante e necessario per il debutto che è fuori dal mio controllo e dal nostro settore

ha dichiarato il CEO Dodge ai colleghi di Muscle Cars & Trucks.

I dettagli

L'obiettivo di Dodge con la sua muscle car elettrica, che entrerà in produzione nel 2024, è quello di attirare nuovi clienti senza perdere la frangia storica dei suoi seguaci. Per farlo gli ingegneri Dodge stanno sviluppando un'auto in grado di competere a livello di prestazione con una Tesla Model S Plaid, in grado quindi di completare un'accelerazione 0-100 km/h in circa 2 secondi. Le aspettative sono alte visto che Carlos Tavares, CEO di Stellantis, ha così definito la muscle car elettrica di Dodge

qualcosa di scioccante e con un suono che non si può immaginare

Anche le linee dovranno contribuire all'ambiziosa missione di attirare nuovi fan senza tradire le speranze dei seguaci di vecchia data: per questo il design del concept dovrebbe mixare elementi derivati da Challenger e Charger di fine anni '60 e inizio '70 con il classico fratzog in bella vista. Altro dettaglio noto è che l'auto avrà trazione integrale, con un motore elettrico dedicato a ciascun asse.