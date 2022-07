Per i 50 anni della Renault 5, che si celebrano nel 2022, il marchio della Losanga presenta un restomod unico nel suo genere. Si chiama Renault 5 Diamant e unisce lo stile pop degli Anni '70 alla tecnologia moderna, con linee levigate e colori vintage.

La mente dietro il progetto è Pierre Gonalons, architetto di interni di fama internazionale che si è detto molto emozionato per la commissione da parte della Casa. Ecco il risultato.

Concept artigianale

Riprendendo le linee originali del modello con qualche licenza estetica, come i cerchi ispirati a quelli della Alpine, ciascuna parte della Renault 5 Diamant è stata realizzata da artigiani specializzati, solitamente attivi nella realizzazione di arredamento per interni.

Per esempio, il volante e il vano portaoggetti sono stati realizzati in marmo francese Grand Antique d'Aubert riciclato, dall'azienda Minéral Expertise e colato in tubi per renderlo più leggero e malleabile. Il tessuto che ricopre i sedili è stato prodotto dal creatore tessile Métaphores.

Il tessuto in crine di cavallo che riveste la plancia è stato invece realizzato da Le Crin, un'azienda con una storia secolare che da sempre si occupa di tessere a mano questo materiale. Infine la moquette del pavimento in lana mohair è stata realizzata da Pinton, una delle ultime realtà artigianali francesi per la realizzazione di arazzi, con sede ad Aubusson.

Elettrica all'asta

Sotto il cofano ha trovato posto un powertrain elettrico di cui Renault non ha rilasciato particolari informazioni tecniche. E' probabile comunque che si tratti di una versione migliorata della meccanica della Twingo di ultima generazione.

L'auto nelle prossime settimane sarà fonte di ispirazione per la realizzazione di alcuni NFT, che saranno messi all'asta con l'opera originale. Il ricavato della vendita sarà devoluto a Give Me 5, il nuovo progetto di CSR del brand per raggiungere le giovani generazioni attraverso lo sport e la musica.

Pierre Gonalons ha affermato: