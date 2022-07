Il 15 luglio Hyundai celebrerà l'N Day, giornata dedicata alla presentazione della nuova auto sportiva della Casa coreana, anticipata oggi da due teaser. Nel primo la si vede (o meglio, intravvede) sfrecciare sul rettilineo di un circuito, nel secondo invece è completamente coperta da uno spesso velo.

Proprio quest'ultima immagine pone numerosi interrogativi e il posto scritto completamente in coreano non aiuta certo a comprendere al meglio quello che stiamo osservando. Già perché da tempo sappiamo che una Hyunai Ioniq 5 N è in fase di sviluppo, ma la silhouette che spunta dal telo non sembra per nulla quella della crossover elettrico. E se il teaser in realtà fosse dedicato a due modelli e non a uno?

Sportive elettriche

Ora, affidiamoci al traduttore integrato in Facebook e analizziamo per bene le immagini. Il post recita "Annunciamo una Vision ad alte prestazioni con il marchio N & un'auto ad alte prestazioni di nuova generazione".⠀

Sembra quindi che effettivamente le immagini non ritraggano la stessa auto. Certo, nella prima l'auto - con la livrea blu tipica delle Hyundai N - è completamente sfocata ma non sembrano esserci vistose appendici aerodinamiche, ben visibili invece nella seconda. La foto dell'auto che sfreccia in pista potrebbe quindi sì anticipare l'arrivo della Hyundai Ioniq 5 N, versione ad alte prestazioni del crossover elettrico coreano, accreditata di 585 CV e 740 Nm di coppia, come la "cugina" Kia EV6 GT.

Nella seconda immagine invece l'immenso alettone posteriore domina la scena, a caratterizzare un'auto dalle linee decisamente lontane da quelle della Ioniq 5. Sembra essere una classica coupé 2 porte e il suffisso "Vision" annunciato dalla Casa lascia presupporre che sotto il telo si nasconda una concept.

Nessun modello pronto per entrare in produzione dunque? O forse una versione estremizzata della Hyundai Ioniq 6 N anticipata da un teaser qualche giorno fa? Tutto quello che sappiamo è che si tratterà di un'auto elettrica.