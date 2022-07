Le offerte di luglio riguardano anche veicoli con alimentazione a GPL: nel Caso di Dacia, l’offerta principale sulla Duster riguarda proprio la versione ECO-G, offerta con una rata che la Casa quantifica in circa 6 euro al giorno per tre anni.

Nel dettaglio, la Dacia Duster Essential 4x2 TCe 100 CV GPL viene a costare 17.300 euro; versando un anticipo di 4.125 euro, la rata mensile ammonta a 179,79 euro (TAN 6,49%, TAEG 8,31%). Al termine c’è la maxi rata di 10.380 euro, che prevede in caso di restituzione un massimo di 45.000 km e 0,10 euro per ogni chilometro percorso in più.

Come è buona abitudine di Dacia e dei marchi che gravitano attorno a Renault, in questi esempi sono compresi alcuni servizi, di solito variamente configurabili: per questa Duster gli importi comprendono finanziamento protetto e un pack service che include tre anni di furto e incendio e un anno di driver insurance.

Vantaggi

I prezzi delle automobili Dacia continuano ad essere molto competitivi nelle varie categorie: non è da meno questa Duster GPL, il cui prezzo iniziale consente il pagamento di un anticipo facilmente sostituibile con una permuta, e rate mensili da circa 180 euro.

Al limite, anche in rifinanziamento della rata finale è sostenibile, ed è lodevole l’inclusione nell’esempio di alcuni servizi.

Svantaggi

L’unica accortezza è verificare i costi aggiuntivi, dall’IPT ai vari oneri finanziari, nonché gli accessori sulle vetture proposte.

In sintesi