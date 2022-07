Dal 13 al 17 luglio 2022 riparte la Formula SAE Italy. L’evento educational organizzato da ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica) torna con la XVII Edizione all’Autodromo Paletti di Varano de’ Melegari (PR), con 1.700 studenti di ingegneria provenienti da 20 Paesi pronti a mettersi alla prova nella realizzazione di un prototipo da competizione.

Come ogni anno sono previste varie categorie, numerosi premi e la folta partecipazione di aziende e sponsor del settore auto.

L'evento

Nato nel 1981, l’evento coinvolge gli studenti nella progettazione e nella realizzazione di una monoposto destinata a un’eventuale commercializzazione. Nelle varie fasi, gli aspiranti ingegneri devono rispettare vincoli di carattere tecnico ed economico, come se l’auto fosse effettivamente commissionata da un’impresa per un utente non professionista.

Così, i team di studenti si affrontano in prove statiche (Design Event, Business Presentation Event e Cost Event) e prove dinamiche in pista (Acceleration Skid Pad, Autocross, Endurance e, per una categoria specifica, la Trackdrive).

La cerimonia d’apertura è in programma per mercoledì 13 luglio alle 21, mentre Domenica 17 luglio c’è la cerimonia di chiusura con tanto di riconoscimenti e premiazioni. Tra i vari premi, quest’anno ANFIA assegna il “Type-approve your FSAE Italy Car” riservato ai team italiani che avranno presentato il miglior elaborato scritto riguardo all’omologazione europea del veicolo progettato.

Formula SAE Italy 2018

Inoltre, sono previsti il premio “Know-how, Agility e Problem Solving” di Dallara Group, il premio “Award for the best bolted joints” di Fontana Gruppo, il “Podium Advanced Technologies Best Battery Award” di Podium Advanced Technologies e il premio per il miglior sviluppo dell’elettronica di Teoresi Group.

Nella Formula SAE Italy 2022 sono previsti 67 team divisi in quattro classi di partecipazione. La più numerosa è quella delle vetture elettriche (Classe 1E) con 29 squadre. Ci sono poi le vetture a combustione interna (Classe 1C) con 25 team, la classe Driverless (Classe 1D) con 9 team e la Classe 3 (presentazione del solo progetto, senza prototipo) con 4 team.

Le auto presenti e come accedere all’Autodromo

All’autodromo si può ammirare dal vivo l’hypercar elettrica Pininfarina Battista, l’idroplano elettrico di eDriveLAB, la Nissan GT-R 50 di Italdesign e la SCG 007 di Podium Advanced Technologies.

Nissan GT-R 50 by Italdesign

Mercoledì 13 luglio è previsto il Welcome Party per gli studenti, mentre le altre iniziative delle cinque giornate sono aperte al pubblico. I biglietti si possono acquistare nella Formula SAE Italy Registration Area del circuito. Per maggiori informazioni su prezzi e programma vi invitiamo a consultare il sito ufficiale.

Chi supporta l’evento

L’evento può contare sulla main sponsorship di Alten e sulla media partnership di Motorsport.com, Motor1.com e Auto Tecnica. A tal proposito, vi ricordiamo che è possibile seguire gli aggiornamenti sulla kermesse sulle nostre pagine Facebook e Instagram.

La manifestazione gode del patrocinio della Regione Emilia-Romagna, della Provincia di Parma e del Comune di Varano de’ Melegari, oltre che del sostegno di 36 sponsor e partner.

Oltre ad Alten, sono presenti Altair, Audi, Lamborghini, Bosch, Brembo, Capgemini Engineering, Dallara, Danisi Engineering, Duerre Tubi Style Group, eDrive Lab, Erre Technology Group, Eurogroup, Federal-Mogul, FEV, Fontana Gruppo, GeicoTaikisha, Industrie Saleri Italo, Italdesign, Mathworks, Pirelli, Podium Advanced Technologies, Sabelt, Schaeffler, SKF, Streparava, Synergie, Techemet, Tenneco e Teoresi Group.

I tre technical partner sono Adler-Pelzer Group, CSI e Flag-MS, mentre Red Bull partecipa come supporter.