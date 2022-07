Stellantis compie un importante passo in avanti verso l'obiettivo Dare Forward 2030 per la crescita finanziaria dei propri servizi di mobilità. Completando l’acquisizione di Share Now, Free2move raggiunge 6 milioni di clienti in tutto il mondo ed espande i suoi Mobility Hub in Europa, mentre l'executive management team di Share Now resterà lo stesso.

Free2move, lo ricordiamo, conta su una flotta di oltre 450.000 auto e offre servizi di noleggio, car sharing e abbonamento, nonché una rete di oltre 500.000 posti auto. In seguito all’acquisizione, Free2move espande la sua portata a 32 centri di mobilità in Europa e negli Stati Uniti.

Obiettivo: 15 milioni di clienti

“Siamo davvero entusiasti di questa nuova collaborazione con Share Now, il leader europeo del car-sharing a flusso libero”, ha affermato Brigitte Courtehoux, CEO di Free2move. “Free2move e Share Now sono complementari e l’unione delle nostre competenze ci permetterà di avere il know-how necessario per innovare concretamente il mercato mondiale della mobilità. Do un caloroso benvenuto a tutti i colleghi di Share Now che entrano a far parte del team di Free2move".

Entrando nel dettaglio, questa acquisizione darà vita a nuove sinergie e aumenterà la redditività delle due aziende, contribuendo a raggiungere l'obiettivo Stellantis Dare Forward 2030 che prevede di arrivare a 15 milioni di clienti e un fatturato netto di 2,8 miliardi di euro entro il 2030.

“Siamo estremamente contenti di unirci a Free2move”, ha dichiarato Olivier Reppert, CEO di Share Now. “Continueremo a progredire insieme per soddisfare le aspettative dei nostri clienti e garantire una mobilità sempre più sostenibile, innovativa e flessibile".