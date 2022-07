La Renault 5 è stata una compagna di viaggio di milioni di persone, vera auto di culto degli anni '70 diventata il sogno di molti anche dopo il suo addio ai listini del marchio francese, ma difficilmente qualcuno potrà dire di averla trasformata in un salotto. Fino ad oggi almeno, perché a farla diventare un ambito oggetto di arredamento ci hanno pensato i designer toscani Giacomo Lazzaro e Edoardo Antonelli di CasaGarage.

Il progetto

La Renault 5 di CasaGarage è un tributo all'impatto che ha avuto questa utilitaria nella cultura pop e per questo è stata scelta come punto di unione perfetto tra interior design e automotive. Ha fatto il suo debutto alla 60esima edizione del Salone di Milano, lo scorso giugno, attirando l'attenzione degli addetti ai lavori e non solo. A fare la differenza sono i tanti dettagli pensati per trasformare la Renault 5 in un vero e proprio salotto vintage di lusso.

I dettagli

La Renault 5 di CasaGarage ha i sedili posteriori completamente ridisegnate, un pouf in velluto e lana di alta qualità al posto del sedile passeggero e parquet al posto dei tappetini di gomma, proprio come un vero salotto. Non mancano le mensole, le piante e altri complementi di arredo come le applique disegnate su misura.

Le modifiche hanno interessato anche l'esterno del veicolo: i fari sono stati ridisegnati utilizzando il famoso stile delle tende veneziane, la carrozzeria è stata riverniciata con una texture in tre tonalità che rimanda agli intonaci dei muri e il tettino è stato dipinto di marrone, per ricordare le tegole dei tetti.

Una one-off, ma non per molto

Giacomo Lazzaro e Edoardo Antonelli hanno collaborato con tante aziende locali per realizzare la loro Renault 5 e trasformarla in un esemplare unico al mondo, ma assicurano che la loro idea di auto-salotto è realizzabile su qualsiasi vettura con progetti dedicati ad hoc. Se volete portare la vostra auto dei sogni in casa ora sapete che si può.