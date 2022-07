Il mondo delle supercar non smette mai di stupire. Elettrica, con potenza esagerata e con un'aerodinamica attiva, ecco la Alieno Unum, una nuova super auto nata in Bulgaria (per il momento sulla carta), che promette prestazioni quasi senza precedenti.

Si tratta della seconda creazione di Alieno, una piccola azienda nata nel 2015 e che pochi anni fa ha presentato la Arcanum, il suo primo progetto, piuttosto simile nel design a una Lamborghini. Vediamo la sua seconda creazione.

Elettrica

Partiamo dall'aspetto principale su questo genere di auto, il motore. Non è termico ma elettrico e può essere equipaggiato con diversi tipi di pacchi batterie, dalle diverse potenze e con diverse mappature motore.

La più potente può vantare fino a 5.221 CV, che rendono possibile il raggiungimento della velocità di punta di 584 km/h. A livello di batteria, il motore in tutte le sue varianti di potenza può essere abbinato a tre diversi tipi di accumulatori. Si parte con la SBP (Street Battery Pack) da 180 kWh, per poi passare alla TBP (Track Battery Pack) da 120 kWh, fino alla RBP (Race Battery Pack) da 60 kWh, la più veloce in emissione ma anche la meno capiente.

Ciascun tipo di pacco è dedicato chiaramente a un uso diverso e l'utente può scegliere in fase d'ordine con quale far equipaggiare la propria auto, in relazione a quello che ne farà. Collegata a una colonnina fast da 350 kW, la Unum è in grado di ricaricarsi completamente in 30 minuti nel caso della SBP, in 20 minuti nel caso della TBP e in 10 minuti nel caso della RBP.

Estrema

Anche a livello estetico e quindi aerodinamico il produttore ha pensato di offrire una gamma di pacchetti dedicati alle diverse tipologie di utilizzo possibili dell'auto. La base si chiama THF e non include l'aerodinamica attiva e tutti gli spoiler di generose dimensioni della versione più incentrata alla pista, che si chiama invece TRS (The Race Successor) e promette di essere ancora più incollata alla pista.

Non è chiaro quando e se potremo vedere dal vivo la Alieno Unum, perché per il momento il progetto resta soltanto sulla carta.