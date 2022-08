Nella sua storia Citroen non ha mai prodotto una supercar. Eppure, la Casa francese ci è andata vicina diverse volte. Il riferimento è al concept Osée presentato al Salone di Ginevra del 2001 che fu progettato insieme a Pininfarina e, soprattutto, alla GT, un curioso prototipo virtuale nato per i videogame.

La nascita

Proprio la storia della GT è piuttosto curiosa. La futuristica e affilatissima supercar venne disegnata da Takumi Yamamoto, designer nipponico assunto alla Citroen nel 2006. Yamamoto era legato da una profonda amicizia Kazunori Yamauchi (presidente di Polyphony Digital), ossia il padre della saga di Gran Turismo.

Collaborando con lo studio giapponese, il designer di Citroen creò l’incredibile super sportiva come vettura d’eccellenza per Gran Turismo 5 Prologue. Curiosamente, Citroen fu avvisata del progetto solo in una fase avanzata dello stesso.

Una volta visti i bozzetti, comunque, la Casa diede il suo via libera e la GT venne inclusa nel videogame per Playstation 3 a tutti gli effetti nel 2008. Addirittura, il progetto piacque talmente tanto che Citroen realizzò un concept vero e proprio per il Salone di Parigi di quell’anno.

Le differenze tra videogame e concept reale

Parlando di dati tecnici, la GT era lunga 4,96 metri, larga 2,08 m e alta solo 1,09 m. Se queste misure erano le stesse sia per il concept reale sia per quello virtuale, il discorso è diverso per la motorizzazione.

La Citroen pensata per Gran Turismo era alimentata da un powertrain fuel cell a idrogeno con quattro motori per un totale di 789 CV (e una velocità massima di 420 km/h), mentre il prototipo esposto a Parigi montava il 5.4 V8 derivato dalla Ford GT per 640 CV.

Da notare, comunque, come quest’ultima versione fu aggiunta a Gran Turismo in un secondo momento, ma con una potenza limitata a 500 CV.

Per tanto tempo si è creduto che Citroen decidesse di produrre davvero la GT, almeno in tiratura limitata. La stampa dell’epoca ipotizzò una produzione di circa 12 esemplari al prezzo di 1 o 2 milioni di euro l’uno, ma la Casa non fece mai partire il progetto.

Oggi la GT riposa nel Citroen Conservatoire, la collezione privata del marchio ad Aulnay-sous-Bois, in Francia, come eterno ricordo di una delle francesi più estreme della storia.