Una nuova Bugatti è ormai dietro l’angolo. Venerdì 19 agosto all’evento The Quail (uno dei più importanti della Monterey Car Week) verrà presentato un nuovo modello della Casa francese.

Per alimentare l’attesa, il marchio transalpino ha pubblicato un terzo (e probabilmente) ultimo teaser che rende ancora più chiaro come la prossima Bugatti sarà senza tetto.

Stile inedito

Il video di 12 secondi s’intitola “Opening Up New Horizons”, ossia “Aprirsi a nuovi orizzonti” e vede protagonista la fiancata dell’hypercar. Nonostante i giochi di luci e ombre rendano quasi impossibile vedere i dettagli, si può intuire che la Bugatti sia completamente scoperta, anche se non è chiaro se si tratti di una roadster senza capote o con copertura in tela o acciaio.

L’aspetto più interessante è che la fiancata ha una forma piuttosto insolita e completamente diversa da quella dell’attuale gamma di modelli. Come visto nei teaser precedenti, anche le luci anteriori e posteriori avranno uno stile inedito.

È possibile, comunque, che, come per Divo, Centodieci e La Voiture Noire, la nuova misteriosa Bugatti utilizzi come base la struttura e il powertrain della Chiron.

L’ultima del suo genere

Bugatti ha affermato più volte che non avrebbe mai costruito una Chiron Roadster. Mettendo insieme questa “promessa” col nuovo design, possiamo intuire che il nuovo modello avrà un altro nome.

Il dettaglio del faro posteriore della Bugatti Roadster mostrato nel secondo teaser

Come detto, sotto al cofano dovrebbe esserci sempre l’8.0 W16 da almeno 1.600 CV. Da questo punto di vista, il secondo teaser chiamato “The Last of Its Kind” lasciava pensare a un’ultima Bugatti equipaggiata con un motore non elettrificato.

Secondo i rumors raccolti nelle scorse settimane, questa Roadster potrebbe essere prodotta in una tiratura limitata di 99 esemplari. Ragionevolmente, i prezzi potrebbero superare abbondantemente i 2 milioni di euro.

Tra poche ore, comunque, scopriremo tutti i segreti della nuova Bugatti.