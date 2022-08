A sorpresa, Bugatti annuncia un nuovo modello per la Monterey Car Week. Il costruttore francese ha pubblicato un teaser in cui mostra in anteprima il faro anteriore della sua prossima super sportiva senza, però, svelarne né il nome né le caratteristiche.

L’unveiling definitivo avverrà venerdì 19 agosto alle 19.20 (ora italiana) all’evento The Quail, uno dei più importanti all’interno della rassegna della kermesse californiana. Ecco cosa sappiamo.

L’analisi del video

Prima di prendere in esame le varie ipotesi fatte sul web, diamo un’occhiata al video di 12 secondi. Intitolato “Unlock An Icon” (letteralmente “sblocca un’icona”), il video indugia sul faro a LED e su parte del frontale del misterioso modello. Anche se i giochi di luci e ombre rendono difficile vedere i dettagli, le forme non ricordano quelle della Chiron.

Il faro con design verticale richiama vagamente quello de La Voiture Noire, anche se la grafica è sostanzialmente diversa. Al tempo stesso, c’è da escludere la Bolide, l’hypercar da 1.850 CV e 4 milioni di euro già sold out. Cosa si nasconde, quindi, dietro questo teaser?

È una Bugatti “scoperta”?

Sul web si parla di una possibile Chiron Roadster. The Supercar Blog afferma che un modello simile è in lavorazione da tempo con una produzione limitata a 99 esemplari e un debutto previsto in occasione di Pebble Beach, altro evento di punta della Monterey Car Week.

In realtà, Bugatti ha dichiarato ufficialmente che non realizzerà una Chiron senza tetto, ma è possibile che questo modello riceverà un nome completamente diverso. Se i rumors venissero confermati, la Bugatti Roadster arriverebbe giusto in tempo per rispondere alla concorrenza rappresentata dalla Venom F5 Roadster, anch’essa attesa al debutto il 19 agosto.