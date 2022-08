Per qualcuno potrebbe trattarsi di una sorpresa, ma in realtà il teaser che potete vedere in questo articolo, è un qualcosa di...già visto. A inizio anno, Koenigsegg ha pubblicato infatti un'immagine che ritraeva la silouhette oscurata di un nuovo - misterioso - modello. La stessa casa svedese era stata chiara: si trattava di una Hypercar con "prestazioni elevatissime". Oggi, 19 agosto, è una data particolare, perché il debutto è praticamente imminente.

Poche informazioni (ancora)

Koenigsegg ha mantenuto finora il massimo riserbo sulla sua nuova creatura, dunque quel che sappiamo rimane confinato nell'ambito delle indiscrezioni. L'auto dovrebbe chiamarsi "CC12", un nome figlio del legame instaurato con Carage, rivenditore locale di Hypercar.

Valutando poi l'immagine teaser, la CC12 dovrebbe richiamare le Koenigsegg degli esordi, dunque la CCR e la CCX. Non è ancora chiaro invece se questa prossima vettura sarà un esemplare unico o se invece è stato previsto un lotto di produzione (Alcune voci parlano di 50 esemplari).

Attenzione poi ad un'ulteriore voce raccolta dai nostri colleghi americani: la CC12 potrebbe rappresentare il modello "entry level" di Koenigsegg. Voce tra l'altro confutata da ulteriori rumors secondo cui potrebbe avere un prezzo di acquisto di 4 milioni di dollari. Quello che invece sappiamo per certo è che non sarà l'auto più veloce del marchio svedese, visto che la Jesko Absolut ha già ricoperto questo ruolo nel momento i cui verrà realizzata.

CC12 come i cilindri?

Il nome ha poi calamitato l'attenzione dei puristi endotermici: se la CC8S aveva un motore V8 di origine Ford, questa CC12 avrà un 12 cilindri? Difficile dirlo, tanto più che Koenigsegg - date anche le dimensioni aziendali - deve rimanere concentrata sul proprio V8 da un lato, ma anche sul 3 cilindri con doppio turbo dall'altro, oltre al piccolo 2 litri per la Gemera. Sviluppare dunque un V12 richiederebbe degli investimenti che forse, dato il periodo storico, non valgono lo sforzo.

Live straming

Un'ultima voce raccolta invece, parlerebbe di un nome differente: CC850S. Una denominazione che potrebbe celebrare il 50° compleanno di Christian von Koenigsegg.

Voci, speculazioni, pensieri e ipotesi che potranno essere smentite o confermate a breve. La premiere della propssima Koenigsegg infatti, è prevista per le ore 18.00 (ora italiana).