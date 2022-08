A un anno e mezzo dal debutto della nuova 911 GT3, Porsche sembrerebbe già impegnata nei primi test del restyling. La supercar di Zuffenhausen sta macinando chilometri al Nurburgring per prepararsi a un leggero aggiornamento in arrivo – probabilmente – nel corso del 2023.

Come potete immaginare, il look della GT3 non sarà rivoluzionato, ma è interessante vedere come Porsche evolverà il suo stile in alcuni piccoli dettagli.

Restyling o accessorio?

Arriviamo subito al punto più importante: dove sono le novità? Principalmente nella zona posteriore.

Se il frontale appare sostanzialmente immutato (ad eccezione del logo Porsche rimosso), infatti, il retro della 911 GT3 appare decisamente diverso. In quello che sembra un paraurti sperimentale, si possono notare degli sfoghi laterali, due luci catarinfrangenti e un diffusore più elaborato.

Insieme alle modifiche al paraurti posteriore, comunque, la Porsche potrebbe ricevere nuove prese d’aria anteriori (che, pensiamo, debutteranno su successive versioni dei prototipi) e nuovi stili per i cerchi in lega.

E se quello delle foto non fosse un restyling? Effettivamente, c’è la possibilità che la Casa stia semplicemente testando degli accessori che potrebbero finire presto nell’ampio catalogo di personalizzazioni.

Il motore boxer non si tocca

Restyling o meno, comunque, è improbabile che questa 911 GT3 abbia subito grandi interventi al motore. A spingere il prototipo dovrebbe esserci sempre il 4 litri boxer da 510 CV e 469 Nm, il quale è disponibile attualmente in abbinamento col cambio manuale a 6 rapporti o con un doppia frizione a 7 marce.

In ogni caso, questa Porsche non è da confondere con la GT3 RS. La declinazione più estrema della 911 è stata presentata nelle scorse settimane con un pacchetto aerodinamico ancora più aggressivo e un propulsore spinto a 525 CV. Per vedere aggiornamenti su questa versione è probabile che sia necessario aspettare ancora diverso tempo.