Il Milano Monza Motor Show è già pronto a tornare per il 2023. In programma dal 15 al 18 giugno, avrà un format leggermente rinnovato che sarà svelato nelle prossime settimane.

Tra le diverse novità anche un'area test drive, all'interno dell'Autodromo Nazionale di Monza, più grande di quella della passata edizione, per due e quattro ruote.

Evento cittadino

Anche per il prossimo anno, il centro di Milano ospiterà le tantissime auto partecipanti che, poste su apposite pedane, potranno essere ammirate da tutti. Un'esposizione unica nel suo genere che sarà accompagnata, come di consueto, dalle diverse parade che condurranno fino all'Autodromo Nazionale di Monza.

Qui il pubblico potrà effettuare test drive di ogni genere e tipo e su diversi terreni, sia per due che per quattro ruote e anche ad alta velocità o in off-road. Andrea Levy, Presidente di MIMO ha commentato:

MIMO 2023 sarà un’edizione dinamica, ricca di occasioni per i brand di incontrare direttamente il pubblico, facendo conoscere e testare i nuovi modelli immessi sul mercato di tutte le motorizzazioni. L’innovazione e la tecnologia hanno permesso alle case di proporre motori a basse emissioni e con MIMO il pubblico le potrà conoscere e capirne le caratteristiche, scegliendo quella che meglio si adatta alle proprie esigenze.

L'ultima edizione

Aspettando l'edizione 2023, ripercorriamo brevemente i momenti salienti di quest'anno, quando abbiamo visto dal vivo per la prima volta la nuova gamma DR e i diversi nuovi Brand nati sotto la sua ala, per la prima volta la nuova Jeep Grand Cherokee e abbiamo svelato la Lamborghini Huracan Supertoys, un'idea di Motor1.com realizzata in collaborazione con Lamborghini e Hot Wheels.

In attesa di sapere di più sulla prossima edizione, vi lasciamo la playlist del nostro canale YouTube con tutti i video realizzati per il 2022.