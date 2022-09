Manca sempre meno al debutto della “sorella minore” della Jeep Renegade. Ribattezzata Jeepster o Junior (queste le due ipotesi più probabili, ma ancora non confermate ufficialmente), la tanto attesa baby Jeep sarà svelata l’8 settembre durante il 4xe Day.

Durante l’evento, la Casa americana mostrerà i suoi piani per la gamma elettrificata nei prossimi anni e tra i modelli più interessanti ci sarà proprio questa Jeep.

Classico stile Jeep

Prima di svelarsi ufficialmente, la Jeepster/Junior è tornata a farsi vedere in quelle che potremmo definire come le ultime foto spia. Rispetto ai precedenti avvistamenti non ci sono grandi novità, dato che la Jeep è ancora pesantemente avvolta dalle camuffature.

Il modello di serie avrà dimensioni più contenute di una Renegade, con una lunghezza probabile intorno ai 4-4,1 metri e uno stile inconfondibilmente Jeep. L’auto, infatti, si riconoscerà per le caratteristiche sette feritoie nella griglia, l’assetto rialzato e il look squadrato da fuoristrada. Inoltre, al posteriore dovremmo trovare le luci con motivo a X, una sorta di rielaborazione di quelle presenti sulla Renegade.

Nell’abitacolo, invece, dovrebbe esserci spazio per un sistema d’infotainment di nuova concezione.

Elettrica, ma non solo

Naturalmente, visto che la Jeepster/Junior sarà presentata nel corso del 4xe Day, tutte le attenzioni saranno sulla variante 100% elettrica. Basata sulla piattaforma e-CMP, adotterà con ogni probabilità il powertrain con batteria da 50 kWh e motore elettrico da 136 CV di Peugeot e-2008 e Opel Mokka-e che consente circa 300 km di autonomia.

Dato che si sta parlando di una Jeep, è possibile che il modello verrà offerto in futuro anche a trazione integrale. Nel listino, comunque, non mancheranno le versioni con motore termico. In particolare, nella gamma del piccolo SUV americano ci sarà spazio per un 1.2 turbo benzina e un 1.5 diesel con potenze tra 101 e 156 CV e cambio manuale.

Per le informazioni ufficiali, comunque, occorre aspettare ancora qualche ora.