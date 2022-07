È stata la protagonista del piano Stellantis "Dare 2030", nonché unica auto a fare capolino durante la conferenza stampa che ha visto Carlos Tavares illustrare quello che sarà il futuro del Gruppo. Futuro naturalmente elettrico che vedrà della partita tutti i brand, Jeep compresa.

E proprio da Jeep è firmato il piccolo SUV che vi mostriamo in queste nuove foto spia, a ritrarre senza alcuna camuffatura quella che attualmente è amichevolmente conosciuta come "baby Renegade".

100% Jeep

Della Renegade però sembra riprendere poco, con uno stile personale che, soprattutto al posteriore, rinuncia alla verticalità delle linee preferendo un andamento più dolce, senza però perdersi nel mondo dei SUV coupé.

I tratti tipici delle Jeep però ci sono tutti, a partire dalle classiche sette feritoie che compongono la mascherina. Questa volta chiusa. Si perché, come più volte anticipato, la "baby Renegade" sarà la prima Jeep 100% elettrica di serie. Merito - pare, di conferme ufficiali non ce ne sono - della piattaforma e-CMP di origine PSA che dovrebbe fare base anche alle varianti firmate Fiat e Alfa Romeo, con le quali il nuovo SUV Jeep condividerà anche lo stabilimento polacco di Tychy.

Una vera rivoluzione per la Casa, che con la nuova arrivata esplorerà segmenti di mercato mai toccati prima e motorizzazioni un tempo impensabili, destinate a soppiantare i classici motori termici sul tutta la gamma. Wrangler inclusa, la prima a presentarsi in versione 100% elettrica (chiamata Magneto) ma solamente in versione concept.

Nuovo SUV Jeep, dimensioni, prezzi, motori

Naturalmente le foto che vi mostriamo non permettono di fare delle stime precise delle dimensioni del nuovo SUV Jeep, considerando però che si posizionerà al di sotto dei 4,23 metri della Renegade, ci aspettiamo una lunghezza intorno tra i 4,10 e i 4,15 metri, così da evitare cannibalizzazioni interne.

Naturalmente i prezzi saranno inferiori, con gamma motori che all'elettrico potrebbe affiancare versioni puramente a benzina (difficile l'adozione del diesel) senza traccia di elettrificazione, non prevista sulla piattaforma CMP. A meno che il nuovo "middle hybrid" di Renegade, Compass e Alfa Romeo Tonale non riesca a trovare spazio nella meccanica di origine francese. Si tratta naturalmente di speculazioni e per avere notizie certe dovremo attendere la presentazione ufficiale.

Per quanto riguarda il powertrain elettrico dovrebbe essere lo stesso delle varie Peugeot 2008, DS 3 Crossbak e Opel Mokka: un singolo motore elettrico da 100 kW (136 CV) all'anteriore e un pacco batterie da 50 kWh, per un'autonomia superiore ai 300 km.

Nuovo SUV Jeep, quando arriva

L'arrivo nelle concessionarie della "baby Renegade" è previsto nella prima metà del 2023, con presentazione ufficiale che potrebbe avvenire anche entro la fine del 2022, a preparare il terreno ad altri 2 modelli a batteria in arrivo entro il 2025.