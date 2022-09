Come di consueto, Fiat propone la formula Contributo Prezzo sui modelli della propria gamma, ogni volta con alcune varianti originali. Una delle offerte pubblicizzate per il mese di settembre riguarda la 500 Hybrid, con sconto iniziale, anticipo e piccole rate: è però richiesta una vettura in permuta.

Nel dettaglio, la Fiat 500 1.0 70 CV Hybrid, in allestimento Cult, costa 17.250 euro compresa IVA ed esclusi IPT e contributo pneumatici fuori uso; con lo sconto promozionale, il prezzo si riduce a 15.250 euro, oppure a 13.750 euro con il finanziamento.

L’importo del credito, che include Identicode e Polizza pneumatici, si paga con un anticipo di 4.570 euro e con 48 rate mensili da 129 euro (TAN 6,99%, TAEG 10,23%); si termina con la maxi rata di 6.045,39 euro, per un massimo di 60.000 km e il pagamento di 0,50 euro per ogni chilometro percorso in più in caso di restituzione.

L’offerta, valida per le vetture in pronta consegna, richiede la permuta o la rottamzione di un veicolo posseduto da almeno 12 mesi.

Vantaggi

Anche per il mese di settembre l’offerta di Fiat sulla popolare 500 ibrida si caratterizza per alcuni vantaggi interessanti, come lo sconto di 3.500 euro, ulteriormente aumentabile in caso di permuta, e la rata mensile ridotta e ben distribuita in quattro anni, che comprende anche le spese di incasso.

Svantaggi

Per accedere all’offerta è necessaria una vettura in permuta o da rottamare, con il versamento di un anticipo di oltre 4.500 euro.

In sintesi