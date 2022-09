Nel mese di agosto appena concluso, per ogni 100 auto nuove ne sono state vendute 240 usate. Un valore innalzatosi di 40 auto dal precedente mese di luglio, sinonimo di una crisi profonda dell'intero mercato.

Nel dettaglio, nel mese estivo per eccellenza, i passaggi di proprietà annotati dal Pubblico Registro Automobilistico sono stati 241.603 ovvero il 3% in meno rispetto allo stesso mese del 2021.

Per quanto riguarda l'andamento delle radiazioni dal PRA, invece, ad agosto sono scese del 22,7%, fermandosi a 75.082 unità. In pratica, per ogni 100 vetture nuove ne sono state radiate 86, soltanto 10 in più rispetto a luglio.

Il diesel regna

L’alimentazione a gasolio si è confermata la più ambita nel mercato usato, anche se di poco. Nel mese di agosto, infatti, la percentuale sul totale di radiazioni o passaggi di veicoli diesel è stata del 49,5% (-8,8% rispetto allo stesso mese del 2021), subito seguita da quella a benzina tradizionale, ferma al 36,4% sul totale (-2,4% rispetto allo stesso mese del 2021).

Al contrario invece, gli acquisti di auto ibride ed elettriche usate sono aumentati, rispettivamente del 22,1% e del'80,3%.

Quota agosto 2021 Quota agosto 2022 VAR% Benzina 35,3% 36,4% -2,4% Diesel 51,3% 49,5% -8,8% Elettrico 0,2% 0,5% +80,3% Ibrido benzina/elettrico 2,5% 3,1% +16,6% Ibrido gasolio/elettrico 0,3% 0,4% +27,5%

Per quanto riguarda la divisione delle percentuali delle radiazioni per Classe Euro, le auto che hanno abbandonato definitivamente il nostro parco circolante ad agosto sono state quelle omologate Euro 3 e 4 (25,6% e 34,9%), seguite dalle Euro 2 e dalle Euro 5 e 6 (entrambe al 17,0%).

La situazione italiana nel dettaglio

Anche nel mese di agosto, le regioni che si sono confermate le più attive nell'ambito dei passaggi delle auto usate o delle radiazioni dal PRA sono state quelle del Nord Italia, seguite da quelle del Centro e infine, a debita distanza, dal Sud e dalle isole

Tutte le regioni hanno registrato un calo rispetto all'anno scorso ad eccezione della Valle D'Aosta, seppur di poco. Il maggior numero di passaggi di proprietà è stato registrato in Lombardia (22.067; -4,5%), poi nel Lazio (16.691; -5,7%) e in Veneto (13.923; -5,1%).

I dati da Nord a Sud per il mese di agosto 2022