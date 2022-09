Abarth prosegue lo sviluppo della sua prima elettrica. Ad accompagnare la nascita del modello è “Abarth Performance Creators”, il tool partecipativo che consente ai fan dello Scorpione di “co-creare” la sportiva del domani.

Il nuovo sondaggio online riguarda le strisce laterali che decoreranno l’Abarth e che ne caratterizzeranno la personalità.

Scratch o Shift?

La Casa propone due interpretazioni moderne della scritta Abarth, la quale è stata rivista in un’ottica digitale. La “Scratch” s’ispira all’effetto glitch che richiama l’improvviso momento di sfasatura di un sistema elettronico o informatico. In concreto, la striscia appare di colore bianco e nero con caratteri leggermente deformati, ma ancora chiaramente distinguibili.

La “Shift”, invece, si caratterizza per un effetto tridimensionale in giallo e nero che sembra esaltare ulteriormente l’anima sportiva di Abarth.

Per votare il proprio stile preferito, tutti i fan del marchio possono esprimere il loro voto direttamente sulle pagine Facebook, Instagram e TikTok del brand.

L’elettrica prende forma

In precedenza, Abarth aveva avviato altri due sondaggi. Il primo in assoluto ha riguardato i suoni AVAS della vettura ossia l’avviso acustico per i pedoni obbligatorio per tutte le elettriche quando si viaggia a meno di 20 km/h.

Inoltre, i fan hanno votato anche il colore di lancio per il modello elettrico scegliendo tra l’Acid Yellow e il Poison Blue.

Abarth 595 elettrica, il render di Motor1.com

Ma, alla fine, come sarà davvero la prima Abarth elettrica? Già spiata nel corso di alcuni test su strada, la hot hatch ad emissioni zero arriverà nel 2023 e condividerà la batteria da 42 kWh della 500e. L’intero powertrain e l’assetto, comunque, saranno rivisti in chiave sportiva per una potenza che potrebbe attestarsi intorno ai 180-200 CV e uno scatto 0-100 km/h inferiore ai 7 secondi.