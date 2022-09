Pochi modelli possono vantare una storia come la Land Rover Defender. La celebre fuoristrada inglese fu presentata per la prima volta al Salone di Amsterdam nel 1948 e si prepara a compiere 75 anni.

Per festeggiare questo traguardo, Land Rover ha preparato la 75th Limited Edition, un allestimento speciale disponibile unicamente per le carrozzerie 90 e 110.

Un fuoristrada esclusivo

La Limited Edition è abbinata esclusivamente alla tinta Grasmere Green, la quale è presente anche sui cerchi in lega e nell’abitacolo. Oltre alla colorazione unica, la Land Rover si riconosce per l’adesivo “75 Years” applicato sul portellone.

Per quanto riguarda gli interni, invece, la Defender presenta rivestimenti in pelle ribattezzati “Resist Ebony”, mentre la console centrale è in tessuto Robustec, che, secondo la Casa, è il più resistente di tutta la gamma Land Rover.

In generale, la 75th Limited Edition si basa sull’allestimento HSE che include fari LED matrix, Terrain Response, telecamera a 360°, head-up display, climatizzatore trizona, sedili con regolazioni elettriche e infotainment Pivi Pro con display da 11,4”.

La dotazione si può integrare aggiungendo, ad esempio, il tetto panoramico, il gancio traino e gli pneumatici all-season.

Motori e prezzi (per il Regno Unito)

Non ci sono novità di rilievo per i powertrain. La Defender 75th Limited Edition si può abbinare alla versione P400 mild hybrid benzina (non presente sul listino italiano), alla P400e ibrida plug-in a benzina e alla D300 mild hybrid diesel.

La prima monta un 3.0 6 cilindri da 400 CV, mentre l’ibrida ha una potenza complessiva di 404 CV e un’autonomia elettrica di circa 45 km. Infine, la D300 è il top di gamma tra le varianti a gasolio con 300 CV.

L’edizione speciale è già in vendita nel Regno Unito con prezzi da 85.995 sterline (99.000 euro) per la 90 e da 89.995 sterline (103.000 euro) per la 110. Insieme alla Limited Edition (il cui numero di esemplari non è stato chiarito ufficialmente), Land Rover ha presentato una gamma di accessori lifestyle che si rifanno alla colorazione Grasmere Green. Vi terremo aggiornati su un eventuale arrivo in Italia.