Lamborghini lavora da tempo su (almeno) una versione speciale della Huracan che accompagnerà l’addio alla supercar previsto nel 2024. La variante Sterrato è tra i modelli più attesi dei prossimi mesi dato che porterà con sé un look e un’attitudine inedita tra tutte le “Lambo” mai prodotte.

La Huracan per il “fuoristrada” è stata già anticipata da un teaser e, a giudicare da questo nuovo video spia di Varryx, l’esordio del modello di serie è sempre più vicino.

Pronta ad ogni terreno

Le riprese sono state effettuate vicino al quartier generale di Sant’Agata Bolognese e non lasciano spazio a dubbi sulla supercar. Anche se è nascosta da un’originale wrapping, la Lamborghini è chiaramente una Huracan. L’assetto, però, è di quelli mai visti prima e conferma quanto osservato nelle precedenti foto e video spia.

La Huracan Sterrato avrà nuove sospensioni per aumentare l’altezza da terra di 47 mm e per accogliere pneumatici più grandi (almeno da 20”) e con prestazioni orientate all’off-road. A cambiare sarà anche il look, con una nuova calandra e prese d’aria più grandi, oltre alle protezioni in alluminio.

Il V10 non cambia

Sotto pelle, la Lamborghini dovrebbe mantenere il suo 5.2 V10 da 640 CV, mentre l’intero sistema di trazione potrebbe essere rivisto per garantire la massima efficacia in condizioni di fuoristrada. A tal proposito, ci aspettiamo alcune novità per la trazione integrale e per il Torque Vectoring.

La Huracan potrebbe ricevere anche delle nuove modalità di guida, mentre le prestazioni potrebbero essere leggermente inferiori rispetto alle varianti “normali”. Le nuove ruote e l’assetto rialzato, infatti, dovrebbero penalizzare lo scatto 0-100 km/h e la velocità massima, anche se le emozioni rimarranno quelle tipiche di una Lamborghini.

Infine, i rumors degli scorsi mesi citavano una possibile produzione limitata a circa 500-1000 esemplari. Non resta che attendere news ufficiali sul debutto, il quale potrebbe avvenire già entro il 2022.