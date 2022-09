Tra il 1992 e il 1998 McLaren ha costruito 106 F1. Questo numero include i classici modelli omologati per la strada, ma anche edizioni speciali e vetture da corsa. È chiaro, quindi, che vederne anche solo una dal vivo è qualcosa di davvero raro.

Bene, ora immaginate la bellezza di 13 McLaren F1 riunite in un unico posto e otterrete qualcosa di unico al mondo.

Affascina ancora a 30 anni dal debutto

L’incredibile raduno si è tenuto pochi giorni fa nel Regno Unito ed è stato organizzato da Classic Driver e Kiklo Spaces per festeggiare i 30 anni dalla presentazione dell’auto. Il video pubblicato dal canale YouTube Seen Through Glass ci consente di ammirare tutti gli esemplari presenti e di scoprire la loro storia.

Come detto, all’evento hanno preso parte 13 esemplari, di cui cinque omologati per la strada, cinque in versione GTR da competizione e tre varianti Longtail (tra cui un prototipo).

Tra le McLaren del video si osserva un esemplare con doppia colorazione costruita appositamente per il fondatore della Uneo Clinic in Giappone, l’azienda che sponsorizzò la GTR vittoriosa a Le Mans nel 1995. Un'altra F1 è quella realizzata per il pilota di Formula 1 Michael Andretti, il quale sedeva proprio sulla monoposto inglese prima di essere sostituito da Mika Hakkinen.

Insieme alle McLaren sono presenti tanti oggetti da collezione legati alla straordinaria hypercar degli anni ’90. Tra questi c’è una cassetta degli attrezzi che veniva fornita ad ogni proprietario. Il motivo è presto spiegato: all’epoca il marchio non aveva delle officine convenzionate e l’unico modo per effettuare dei tagliandi era inviare a Casa del proprietario stesso un meccanico specializzato.

Del resto, la manutenzione era ed è tuttora il modo principale per tenere in ottima forma il leggendario 6.1 V12 di origine BMW con potenze da 627 a 680 CV (a seconda delle versioni) che rese la McLaren l’auto più veloce al mondo con una velocità massima di 387 km/h.

Inoltre, la manutenzione regolare è anche importante per tenere elevato il valore dell’auto. Un esemplare “ben tenuto”, infatti, può valere oltre 20 milioni di euro.