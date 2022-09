L’innovazione di Maserati passa anche dalle concessionarie. La Casa del Tridente ha presentato il suo nuovo concept retail store globale, ossia lo stile e le caratteristiche che distingueranno gli showroom nel prossimo futuro.

Sviluppato in collaborazione con lo studio di design newyorkese Eight Inc., il nuovo “concetto” di concessionaria debutterà nel quartiere Magenta a Milano.

Una nuova esperienza che punta sul digitale

All’esterno, l’attenzione è catturata dall’unica auto esposta in vetrina, dietro la quale è presente uno scenografico sfondo LED wall.

Una volta entrati, gli ospiti vengono accolti da uno spazio contemporaneo e ricco di richiami al lusso italiano, con una sorta di “isola” che conduce al bancone per l’accoglienza e la configurazione dei modelli. Qui, i potenziali clienti Maserati possono rivolgersi anche a un lounge bar che offre caffè, vini e succhi di frutta fresca.

Successivamente, inizia l’esperienza di configurazione del modello vera e propria. Le pareti illuminate presentano dei pannelli scorrevoli in vetro dietro i quali sono esposti cerchi, volanti e tanti altri accessori, oltre a una serie di campioni di pelle lavorata a mano.

Dall’esperienza “fisica” si passa a quella digitale, col configuratore 3D MXE che proietta su un grande schermo (in una sala privata) la vettura desiderata. C’è poi l’esperienza del “launch-pad” che ripercorre la prova di guida e la consegna della vettura e che culmina con la consegna di un video che i clienti possono condividere con famiglia e amici.

Maserati su misura

Naturalmente, nel nuovo concept di vendita non manca la sezione dedicata a “Fuoriserie”, il programma di personalizzazione di Maserati che apre ulteriormente le porte alla creazione di un esemplare unico. I clienti, infatti, possono scegliere in modo ancora più dettagliato i colori e i dettagli di interni ed esterni per creare la propria Maserati su misura.

Oltre alle nuove concessionarie, comunque, la Casa lancia anche in Europa il portale online di prenotazione “My Maserati Showroom”. Il sistema permette di configurare l’auto direttamente a casa e di completare l’acquisto nella concessionaria preferita. A questo servizio si aggiungono, ad esempio, il “My Maserati Expert” che dà la possibilità di richiedere informazioni online e di prenotare e provare l’auto 24 ore su 24.

Dopo l’anteprima mondiale a Milano, entro il 2022 il nuovo concept degli showroom arriverà anche nei punti vendita di Hong Kong, Shanghai, Melbourne, Madrid e Berlino. Nel 2023, invece, l’espansione continuerà coinvolgendo Los Angeles, Toronto, Londra e Tokyo.