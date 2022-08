Motore, cambio e trasmissione garantiti dieci anni. Una tale copertura non si era mai vista su un'auto di lusso e ci ha pensato Maserati introducendo l’Extra10 Warranty Program, un nuovo programma di estensione di garanzia che permette di allungare così tanto la copertura dei componenti del gruppo propulsore.

L'usato ha più valore

Il servizio Extra10 Warranty Program si aggiunge al programma di estensione di garanzia quarto e quinto anno già in essere (l'Extended Warranty) ed è disponibile a livello globale (dal primo ottobre anche negli USA, Canada e America Latina), per tutti i clienti proprietari di qualsiasi modello Maserati (entro nove anni e sei mesi dalla data di immatricolazione e senza alcun limite di chilometraggio).

Per Maserati e più in generale per la clientela delle auto di lusso è una novità importante che permette di consolidare il prestigio delle proprie vetture nel tempo e di avere, quindi, un valore residuo migliore sull'usato.

Ulteriori servizi disponibili

Chi è già cliente può verificare l’idoneità della propria vettura e ottenere tutte le informazioni necessarie per l’attivazione del servizio Extra10 Warranty Program nelle concessionarie ufficiali.

L'operatore saprà, inoltre, illustrare tutti i servizi aggiuntivi che è possibile abbinare al programma Extra10 Warranty, come il ritiro e la riconsegna al proprio domicilio, la vettura sostitutiva e così via.

Maserati ha infatti puntato molto sul Personal Service Lab, l'ente designato alla creazione di servizi e offerte focalizzate sui bisogni del Cliente, per garantire una Customer Experience unica e proiettata al futuro.