Portare l'auto in officina per la manutenzione ordinaria o straordinaria non sempre è facile, tra il dover trovare il tempo per farlo e organizzarsi per tornare a casa mentre i meccanici eseguono gli interventi necessari. Proprio per questo Maserati ha creato il servizio Maserati Personal Service Lab, servizi dedicati ai clienti del Tridente e nati per semplificare la loro vita, evitando scomodi trasferimenti verso le officine.

Il pacchetto si compone di 2 programmi: Pick-up & Delivery e Courtesy car, disponibili per tutti i mercati della regione EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa) e acquistabili al momento dell'ordine dell'auto o in un momento successivo. I prezzi non sono stati comunicati.

Direttamente a casa

Il servizio Pick-up & Delivery prevede che ritiro e consegna dell'auto avvengano direttamente a casa, o altro indirizzo fornito, senza quindi bisogno di spostarsi per raggiungere l'officina più vicina. Basta prendere l'appuntamento per far arrivare un driver che si occuperà di tutto.

Maserati Levante Maserati Ghibli MC Edition

Zero spostamenti dunque, ma rimanere senza auto non è certo comodo e per questo il Maserati Personal Service Lab prevede anche il servizio Courtesy Car, per disporre di un'altra vettura marchiata Maserati per tutto il tempo in cui la nostra rimarrà in officina.

Il servizio è disponibile per l'intera gamma Maserati, dalla sportiva MC20 al SUV Levante, passando per le berline Ghibli e Quattroporte. E naturalmente lo sarà anche per la Maserati Grecale, il SUV medio in arrivo il 22 marzo.