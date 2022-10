Una nuova motorizzazione per la Cupra Leon. Nella gamma della compatta sportiva debutta il 1.5 mild hybrid da 150 CV con cambio automatico DSG a 7 rapporti.

Di fatto, si tratta della stessa variante presente sulla Seat Leon che vede il motore a benzina abbinato ad una batteria agli ioni di litio da 48 Volt che interviene in determinate fasi della guida migliorando spunto e consumi.

Un “boost” di efficienza

La motorizzazione mild hybrid consente di viaggiare a motore spento quando si toglie il piede dall’acceleratore (funzione eco-coasting), di recuperare energia in frenata e di ricevere una leggera assistenza elettrica in fase di accelerazione (funzione boost).

La dotazione di serie della Leon è già piuttosto completa e comprende, tra le varie cose, il display touchscreen da 10”, il cruise control adattativo, il Light Assist e i fari full LED con indicatori di direzione posteriori dinamici.

Gli optional e il prezzo di listino

All’equipaggiamento base si possono abbinare i fari Matrix LED (730 euro) e i sedili sportivi in pelle Petrol Blue o nero con cuciture dedicate.

Inoltre, sulla Cupra si può richiedere il Technology Pack (1.575 euro), che include il sistema di navigazione da 12”, numerosi sistemi di assistenza alla guida extra e la Connectivity Box e il Design Pack Copper (1.000 euro) dove troviamo i cerchi in lega Performance Machined da 18” con inserti color rame, spoiler nero e pedaliera in alluminio.

La versione 1.5 Hybrid è già ordinabile al prezzo di 30.000 euro chiavi in mano in promozione fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie aderenti. In alternativa, si può scegliere la formula di finanziamento Cupra Way da 295 euro al mese (TAN 5,99% e TAEG 7,08%) con 5.900 euro di anticipo.

Ricordiamo che nella gamma della Leon sono presenti anche le 2.0 a benzina (non elettrificate) da 245 e 300 CV e le ibride plug-in 1.4 TSI da 204 e 245 CV. In più, la Casa spagnola fa sapere che entro la fine dell’anno vedremo nuove motorizzazioni anche per la famigliare Sportstourer.