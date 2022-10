Le offerte di Hyundai si caratterizzano sempre per iniziative speciali su tutta la gamma: per ottobre, continua il Voucher Maxi Rottamazione, scaricabile online, che permette di ottenere uno sconto totale di 2.550 euro sul listino, con l’adesione al finanziamento Super Hyundai Plus, su una recente i20 mild hybrid.

Nel dettaglio, il listino di una i20 1.0 100 HP 48V in allestimento Connectline è di 20.150 euro. Con una vettura usata da rottamare, immatricolata entro il 31 dicembre 2012, si ottiene un prezzo di 18.000 euro, mentre il prezzo è ancora più basso sottoscrivendo il finanziamento: si parte infatti da 17.600 euro.

Con un anticipo di 6.420 euro, le rate mensili sono 36 da 128,8 euro (TAN 5,95%, TAEG 8,00%), mentre la rata finale è pari a 10.276,5 euro, per un massimo di 15.000 km e 0,10 euro per ogni chilometro percorso in più, in caso di restituzione.

In questi importi è compresa un’interessante polizza furto e incendio per tre anni, che comprende anche atti vandalici, eventi naturali e sociopolitici, cristalli, più garanzie accessorie e assistenza veicolo. L’assicurazione non è obbligatoria, ma inclusa nell’esempio.

Vantaggi

Hyundai riesce a proporre un’offerta interessante anche senza passare dagli ecoincentivi statali, per una i20 recente con l’ibrido leggero da 100 CV. La rata mensile si mantiene piuttosto bassa, e include tre anni di servizi assicurativi, ai quali vanno aggiunti i 5 anni di garanzia della Casa.

Svantaggi

Lo svantaggio principale per accedere a questa offerta è la necessità di avere un usato da rottamare decennale: è bene verificare le condizioni economiche, anche per gli oneri finanziari, i costi fissi e gli accessori a pagamento inclusi nelle auto disponibili.

In sintesi