Non ci sono soltanto le elettriche: le promozioni di ottobre riguardano anche le tradizionali motorizzazioni a benzina, come nel caso della Seat Ibiza con il classico tre cilindri aspirato 12 valvole da 80 CV.

La Seat Ibiza 1.0 MPI in allestimento FR, che costa di listino 21.150 euro, può essere acquistata con il finanziamento Seat Senza Pensieri, che prevede innanzi tutto uno sconto di oltre 3.500 euro, partendo quindi da 17.597,50 euro, senza necessità di rottamazione.

Si versa quindi un anticipo di 4.000 euro, mentre le rate mensili sono 35 da 169 euro (TAN 6,29%, TAEG 7,96%); al termine c’è la maxi rata, che è anche valore futuro garantito, pari a 10.322,04 euro. In caso di restituzione, il limite massimo di percorrenza è di 30.000 km, pagando 0,07 euro per ogni chilometro percorso in più.

Da notare che nell’offerta è compresa una garanzia aggiuntiva di due anni, oltre ai due di legge, e un totale di 40.000 km: in pratica, un anno dopo il pagamento delle rate.

Vantaggi

Considerato il costo iniziale, Seat propone per questa Ibiza un’offerta con un anticipo facilmente compensabile con una permuta, e una rata mensile piuttosto bassa, anche considerando le spese di incasso.

Da segnalare anche l’offerta dei quattro anni di garanzia, con una percorrenza annua media di 10.000 km per non versare penali in caso di restituzione.

Svantaggi

Oltre al conteggio di spese, oneri ed eventuali accessori, l’unica segnalazione da fare è che in ottobre altre Case consentono di spendere meno all’inizio del finanziamento, ad esempio con l’anticipo zero o le rate in offerta.

In sintesi