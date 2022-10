Ogni gennaio la città di Palm Beach, in Florida, ospita uno degli eventi più importanti al mondo dedicati alle Ferrari.

Nel 2023, il Concorso d’Eleganza Cavallino Classic di Palm Beach giungerà alla 32esima edizione e l’organizzazione sta preparando delle grandi celebrazioni per alcune delle Rosse più iconiche.

Tra le protagoniste, infatti, ci saranno le Ferrari che hanno preso parte alla 24 Ore di Le Mans nel corso della storia della corsa francese.

Le Ferrari presenti

Tra le 150 Ferrari che parteciperanno all’evento che si terrà dal 26 al 29 gennaio 2023, ci saranno 24 modelli che hanno partecipato alla gara di resistenza più famosa al mondo. La 24 Ore di Le Mans compirà 100 anni proprio nel 2023, con Ferrari che dal suo esordio nel 1949 ha collezionato decine di vittorie di categoria e ben nove successi assoluti.

Non solo Le Mans, però. Il Cavallino Classic sarà l’occasione per festeggiare i 70 anni di altri modelli indimenticabili come la 250 MM, la 340 MM, la 625 TF e la 735 Sport, tutti nati nel 1953. La 330 MM, la 330 LMP e la 250 P, invece, celebreranno i loro 60 anni.

Omaggio a Le Mans

A tagliare virtualmente il nastro della manifestazione è Luigi Orlandini, il ceo di Cavallino Classic e presidente di Canossa Events:

“Ferrari è stata una delle protagoniste assolute di Le Mans per decenni e ci sembrava giusto celebrare gli incredibili traguardi delle Rosse che hanno scritto la storia di questa corsa. Nell’edizione 2022 abbiamo festeggiato il 75esimo anniversario della Casa con una gamma di modelli speciali, ognuno dei quali rappresentava un anno nella storia del marchio. A gennaio 2023, invece, renderemo omaggio ad altre fantastiche Ferrari”.

Come ogni anno, la sfilata e l’esposizione delle Ferrari saranno inserite nella cornice glamour del The Breakers di Palm Beach. I biglietti per l’evento saranno acquistabili dal 1° novembre sul sito ufficiale Cavallino Classic.

I proprietari delle Ferrari possono presentare la propria candidatura al comitato di selezione inviando una mail a classic@cavallino.com, con partecipanti all'evento e altri appassionati pronti a confrontarsi online su FerrariChat.