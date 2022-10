Gli interni della Volvo EX90

Manca poco al debutto della Volvo EX90, di fatto la controparte 100% elettrica della XC90. Un SUV a batterie che non si focalizzerà unicamente sull'essere emissioni zero, ma che metterà l'accento sulla sicurezza - come da tradizione per la Casa - e una tecnologia all'avanguardia.

Tecnologia che si comporrà di un nuovo sistema di infotainment e un nuovo monitor per la strumentazione digitale, protagonisti di un video che ne illustra parte del funzionamento e ci permette di dare un primo sguardo agli interni del prossimo SUV Volvo.

Minimal d'effetto

La seconda generazione della Volvo XC90 è stata quella che ha dato il "là" al nuovo stile degli interni della Casa svedese, ora tocca alla sua erede elettrica portare un'ulteriore carico di novità elaborando in chiave ulteriormente minimal l'arredamento attuale. "Adding by subtractin" (aggiungere sottraendo) lo chiamano in Volvo.

Rimane infatti il monitor centrale in posizione verticale, ma più grande e non più incastonato tra le due grandi bocchette dell'aria ma sistemato a sbalzo, dando l'impressione di un tablet appoggiato alla plancia. La stessa sensazione si ha con il monitor per la strumentazione digitale, ancorato direttamente al piantone dello sterzo e con proporzioni molto particolari: particolarmente basso e lungo.

L'approccio minimal non è solo a livello hardware ma anche software (basato su Android Automotive), con schermate per nulla affollate di informazioni e una grafica che riprende quella dei moderni tablet.

Non si vede il tunnel centrale ma, trattandosi un SUV 100% elettrico basato su una piattaforma dedicata, c'è da aspettarsi tanto spazio con vari e capienti vani portaoggetti ed estrema pulizia delle forme, con pochissimi tasti fisici.

Infotainment per la sicurezza

Come detto uno dei focus della Volvo EX90 sarà la sicurezza e in questo caso anche il sistema di infotainment avrà un ruolo fondamentale, offrendo meno distrazioni possibili preparandosi in anticipo a offrire comandi e schermate adatte alla situazione. Se infatti si sta parlando al telefono sul monitor centrale compariranno varie icone inerenti, come quella per interrompere la chiamata, mentre se si sta ascoltando la musica ci saranno i comandi per mandare avanti o indietro la traccia e così via.

Sulla strumentazione digitale compariranno invece altre schermate, compresa quella dedicata alla guida assistita (oggi) e a quella autonoma (domani), con una rappresentazione grafica di tutto ciò che si trova intorno all'auto.

Come la concept

Le prime immagini dell'abitacolo della Volvo EX90 permettono anche di dare uno sguardo allo stile esterno del SUV elettrico che, almeno al posteriore, sembra molto simile alla Recharge Concept presentata tempo fa e alla base della nostra ricostruzione al computer.

Un aspetto ben differente rispetto a quello della XC90, con le luci posteriori ben più sottili e che nella parte inferiore paiono voler "abbracciare" il portellone.