Il rinnovamento della gamma Mercedes GLC non è ancora finito. Dopo il lancio della versione con carrozzeria tradizionale lo scorso giugno, presto la Casa farà debuttare la nuova generazione in formato coupé.

Proprio la GLC con la “coda” è stata ripresa dalle nostre spie mentre affronta i curvoni del Nurburgring nelle ultime fasi di test.

Cambia forme, ma non sostanza

Come ci si può aspettare, la GLC Coupé condividerà praticamente tutto con l’altra variante, dagli allestimenti alle motorizzazioni, passando per gli interni.

A livello estetico ci saranno comunque alcune differenze di rilievo. Quella più evidente riguarda la presenza della già citata “coda” e di un lunotto meno inclinato. Inoltre, le fitte mimetizzazioni al posteriore sembrano nascondere una configurazione dei fari leggermente diversa per caratterizzare ulteriormente la versione coupé.

Dovremmo trovare qualche novità anche nel frontale, con la Mercedes che potrebbe montare una fanaleria specifica, mentre il cofano mostra due nervature, invece delle quattro presenti sulla GLC “normale”.

Come detto, a bordo le novità saranno minime, con la più che probabile conferma del quadro strumenti orizzontale da 12,3” e del sistema d’infotainment con display verticale da 11,9”.

I motori previsti

Arrivando alle motorizzazioni, la GLC Coupé sarà disponibile con un listino piuttosto ampio e che comprende versioni mild hybrid e ibride plug-in a benzina e diesel.

Le potenze varieranno sempre da 197 CV della 220d mild hybrid diesel fino ai 381 CV dell’ibrida plug-in 400e con batteria da 31,2 kWh per circa 119-130 km di autonomia in elettrico. E non mancherà anche la plug-in diesel 300de da 335 CV per la quale sono previsti consumi ed emissioni contenutissime. Tra l’altro, la forma più aerodinamica della GLC Coupé potrebbe consentire di aumentare ulteriormente l’efficienza dei motori.

All’orizzonte c’è anche la GLC 63 AMG che dovrebbe ereditare il powertrain ibrido plug-in da 680 CV della nuova C 63 AMG.

I prezzi di partenza dovrebbero essere leggermente superiori rispetto alla Mercedes tradizionale, con un listino intorno ai 63.000 euro.