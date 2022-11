Toyota continua anche a novembre l’accoppiata tra il finanziamento Toyota Easy e il WeHybrid Bonus, uno sconto offerto dalla Casa con permuta o rottamazione di un autoveicolo di proprietà da almeno 5 mesi.

Uno degli esempi riguarda la Toyota Corolla Touring Sports, vale a dire con carrozzeria station wagon, dotata del motore ibrido da 1.8 litri e in allestimento Active.

Il prezzo iniziale di 33.500 euro si riduce con il bonus Toyota a 30.000 euro tondi; l’anticipo da versare è pari a 10.100 euro, mentre le rate mensili sono 47 da 228,58 euro, e prima rata a 30 giorni. Toyota propone un gran numero di servizi da aggiungere alla rata, che però non sono quantificati in questo esempio.

Vantaggi

Sicuramente Toyota per la Corolla Touring Sports ibrida punta sia sullo sconto iniziale di 3.500 euro, che si ottiene senza ecoincentivi, sia sulla rata mensile piuttosto bassa in rapporto al prezzo iniziale. Nell’esempio non sono compresi altri servizi, che però sono disponibili a richiesta -e consigliabili.

Svantaggi

Occorre comunque una vettura in permuta o da rottamare, posseduta da almeno 5 mesi: se non ha valore, l’anticipo di 10.100 euro si paga tutto e subito. Nell’esempio ufficiale manca l’indicazione del limite chilometrico in caso di restituzione.

In sintesi