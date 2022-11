A novembre Seat propone molte offerte, estese su ogni modello della gamma. Anche su versioni a benzina come la Seat Ateca 1.0 TSI da 110 CV, lo sconto della Casa e delle Concessionarie permette di partire da un prezzo inferiore, anche senza permuta o rottamazione.

L’allestimento Reference della Ateca, da configuratore segnalato con un prezzo di 26.350 euro, viene così proposto a partire da 22.800,48 euro, compresa IVA ed escluse IPT e PFU.

Con un anticipo di 4.600 euro, le rate mensili sono 35 da 289 euro (TAN 8,59%, TAEG 10,18%), mentre la maxi rata finale è pari a 12.444,31 euro. In caso di restituzione, non si devono superare i 45.000 km, altrimenti si versano 0,07 euro per ogni chilometro percorso in più.

Da segnalare che questi importi comprendono anche due anni di garanzia aggiuntiva, fino a un massimo di 40.000 km.

Vantaggi

Questa offerta che Seat propone per la Ateca 1.0 si fa notare per lo sconto iniziale e per l’importo della rata relativamente basso. Per aderire alla promozione non serve una vettura da rottamare, e il pagamento comprende altri due anni di garanzia, per un totale di quattro, quindi oltre il termine dei tre anni di rate.

Svantaggi

A novembre i tassi di interesse sono un po’ più alti; inoltre la versione Reference è quella di base: per ottenere di più, si dovrà partire da un prezzo più alto.

In sintesi